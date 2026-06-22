Xót xa cuộc gọi dang dở của con gái nam tài xế tử vong dưới hố cống sâu 5m: "Con đợi mãi vẫn không thấy bố gọi lại nữa..."

Nam tài xế tử vong sau khi bước hụt rơi xuống hố cống sâu khoảng 5m không nắp đậy tại Thái Nguyên, để lại gia đình gồm người vợ và hai con nhỏ với hoàn cảnh khó khăn.

Vụ việc nam tài xế tử vong sau khi rơi xuống một hố cống sâu khoảng 5m tại khu vực Tân Long (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) đang khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo thông tin ban đầu, vào trưa 18/6, anh Tạ Tiến Trường điều khiển xe đến khu vực trên và lùi xe vào vị trí tập kết để lấy moóc hàng. Tuy nhiên, trong lúc mở cửa bước xuống xe, do không để ý quan sát, anh đã bước hụt chân và rơi xuống hố sâu nằm sát bên đường. Sự việc diễn ra trong tích tắc và không có người phát hiện kịp thời, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Sau sự ra đi đột ngột của anh Trường, người thân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Với người vợ và hai con nhỏ, mất mát này không chỉ là nỗi đau tinh thần mà còn đẩy gia đình vốn đã khó khăn vào cảnh chật vật khi người đàn ông trụ cột không còn.





Căn nhà không có đồ đạc của gia đình nam tài xế

"Anh ấy không còn cơ hội thực hiện ước mơ đó nữa rồi"

Chị Lạc Thị Việt - vợ anh Tạ Tiến Trường, trú tại xã Tức Tranh (Thái Nguyên), vẫn chưa hết đau buồn sau cái chết của chồng.

Người phụ nữ nghẹn ngào nhớ lại thời điểm nhận tin dữ: "Buổi tối khi đứa con đi học về thì thấy bà cứ khóc, hỏi mãi không nói mà cứ khóc thôi. Hôm sau đáng nhẽ là đi làm công ty nhưng có việc bận nên nghỉ xong cứ loay hoay ở nhà. Đến chiều thì bàng hoàng nhận tin dữ".

Chị Lạc Thị Việt - vợ anh Tạ Tiến Trường bật khóc nức nở mỗi khi ai đó nhắc đến chồng

Theo chị Việt, chồng chị là tài xế có nhiều năm kinh nghiệm. Có giai đoạn anh nghỉ nghề để làm công nhân, nhưng vài năm trở lại đây mới quay lại công việc lái xe để mưu sinh. Người vợ cho biết vì đặc thù công việc nên anh Trường thường xuyên phải đi làm xa, nhiều tháng mới về nhà một lần. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào những đồng tiền anh chắt chiu được sau những chuyến đi dài ngày.

Căn nhà cả gia đình anh Trường sinh sống nhiều năm nay

Nam tài xế dự định qua Tết sẽ gom góp tiền để xây sửa lại một ngôi nhà khang trang hơn cho vợ con

Chị Việt kể căn nhà gia đình đang ở đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mong muốn lớn nhất của chồng chị là tích góp tiền để xây dựng một mái ấm khang trang hơn cho vợ con.

"Anh ấy từng nói với tôi rằng năm nay sẽ cố gắng làm thêm qua Tết để dành dụm tiền xây một căn nhà cho gia đình ổn định hơn. Ngôi nhà hiện tại còn tạm bợ, lụp xụp lắm, đó là ước mơ lớn nhất của anh ấy. Nhưng giờ thì anh ấy không còn cơ hội thực hiện được ước mơ đó nữa rồi...", chị đau xót chia sẻ.

Nỗi mất mát ấy càng trở nên day dứt hơn với các con của anh Trường.

Con gái anh kể rằng do bố thường xuyên bận công việc nên những cuộc gọi giữa hai bố con luôn rất ngắn ngủi. "Nhiều lúc con gọi thì bố bảo bố đang bận, phải xuống hàng, phải đi xếp gạch nên không nói chuyện lâu được. Con chỉ kịp hỏi bố ăn cơm chưa, rồi bố lại bảo bận nên tắt máy", cháu bé nhớ lại.

Do tính chất công việc, quanh năm suốt tháng anh Trường phải làm việc xa nhà. Cuộc trò chuyện với con cái chỉ qua những cuộc gọi ngắn ngủi, ngắt quãng

Tối hôm xảy ra sự việc, cháu vẫn gọi điện cho bố như thường lệ nhưng lần này không nhận được phản hồi. "Lúc đó con nghĩ chắc bố lại bận công việc như mọi hôm, hoặc đang làm gì đó nên không nghe điện thoại. Con cứ nghĩ một lúc nữa bố sẽ gọi lại như thường lệ. Nhưng con đợi mãi vẫn không thấy bố gọi lại nữa...", cháu nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Việt, vợ chồng chị có hai người con. Con lớn sinh năm 2007, năm nay 19 tuổi; người con thứ hai sinh năm 2014 hiện vẫn đang đi học. Bản thân chị không có công việc ổn định, chủ yếu làm thời vụ tại các công ty gần nhà. Vì phải chăm lo cho các con nên chị không thể đi làm xa hoặc làm việc cố định như nhiều lao động khác.

Con gái anh Trường nức nở bật khóc khi nhắc đến cuộc gọi cuối cùng với cha

Trong căn nhà đơn sơ chả có thứ gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen của cô con gái đã bạc màu

Nguồn thu nhập của chị chỉ đủ trang trải một phần sinh hoạt hằng ngày, còn kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương anh Trường gửi về sau mỗi chuyến đi làm.

Người phụ nữ cho biết đến nay gia đình vẫn chưa có một ngôi nhà riêng hoàn chỉnh. Nơi ba mẹ con đang sinh sống là quê ngoại. Vợ chồng chị chỉ có một mảnh đất nhỏ với dự định sẽ dựng nhà khi tích góp đủ tiền.

"Vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng dành dụm, mong có ngày xây được căn nhà ổn định để các con có chỗ ở đàng hoàng, nhưng đến giờ ước nguyện ấy vẫn chưa thực hiện được", chị chia sẻ.

"Miệng hố cỏ dại phủ rậm rạp, không có bất cứ thứ gì che chắn cả"

Trao đổi về vụ việc, chị Việt cho biết từ khi tai nạn xảy ra đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ sự liên hệ hay làm việc chính thức nào từ phía đơn vị quản lý công trình nơi chồng chị gặp nạn.

Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu trông vào tiền lương lái xe mà anh Trường gửi về mỗi tháng

Sau khi đến hiện trường, gia đình nhận thấy khu vực hố cống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Theo phản ánh của chị, miệng hố không có nắp đậy, xung quanh cỏ mọc rậm rạp che khuất tầm nhìn và cũng không có rào chắn hay biển cảnh báo.

"Lúc gia đình ra hiện trường thì thấy khu vực đó rất nguy hiểm. Miệng hố không có nắp đậy, xung quanh cỏ mọc khá rậm nên nếu không để ý kỹ rất khó phát hiện bên dưới là một hố sâu", chị kể.

Theo thông tin gia đình được người dân cung cấp từ camera an ninh, thời điểm xảy ra sự việc, anh Trường đỗ xe sát lề đường rồi mở cửa bước xuống.

"Qua camera thì thấy anh ấy vừa mở cửa xe, bước xuống được một chân, chân còn lại vừa bước ra là hụt luôn xuống hố. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Hố nằm ngay cạnh chỗ đỗ xe nhưng lại bị cỏ che khuất nên rất khó nhận ra", người vợ nghẹn ngào nói.

Người phụ nữ cho rằng nếu khu vực này được lắp đặt nắp đậy hoặc có biện pháp cảnh báo phù hợp thì nguy cơ xảy ra tai nạn có thể được hạn chế. "Miệng hố không có bất cứ thứ gì che chắn cả, không nắp đậy, không hàng rào, không biển cảnh báo. Đó là điều khiến gia đình tôi rất đau xót khi nghĩ lại sự việc", chị chia sẻ.

Nói về tương lai phía trước, chị Việt cho biết hiện vẫn chưa biết sẽ phải xoay xở thế nào sau khi chồng qua đời. Một mình gánh vác gia đình với hai con đang tuổi ăn học khiến chị vô cùng lo lắng. "Bây giờ tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Một mình tôi còn hai đứa con đang ăn học dang dở. Tôi chưa biết sẽ làm sao để tiếp tục nuôi các cháu ăn học nên người", chị nghẹn ngào nói.

Nguồn thu nhập chính của gia đình trước đây phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công việc của chồng. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh Trường khiến cuộc sống của ba mẹ con đối diện vô vàn khó khăn.

"Giờ đến cơm ăn ba bữa còn khó nữa là chuyện nuôi con ăn học", chị xót xa chia sẻ khi nhắc đến chặng đường phía trước.