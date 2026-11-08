Xót cho con gái của Dương Mịch và chồng cũ tài tử

Quang cảnh buổi họp báo bỗng trở nên gượng gạo, sượng trân khi tên con gái Dương Mịch được nhắc đến.

Sau khi Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn, con gái chung của 2 người họ - Tiểu Gạo Nếp sống bên nhà nội. Tới sáng 8/11, tờ 163 bất ngờ đăng tải bài báo hé lộ về cuộc sống của Tiểu Gạo Nếp ở tuổi 12. Theo nguồn tin, Lưu Đan (bố chồng cũ của Dương Mịch) và nữ diễn viên Mã Hải Luân đã cùng nhau tham dự 1 sự kiện công khai. Trong phần phỏng vấn, phóng viên đã bất ngờ hỏi Lưu Đan về chủ đề liên quan tới chuyện tình của Lưu Khải Uy và bạn gái mới - nữ người mẫu Lê Kỷ Quân. Bên cạnh đó, cánh truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cũng tò mò muốn biết về phản ứng của Tiểu Gạo Nếp trước tin tức hẹn hò nêu trên.

Trước câu hỏi khó từ phóng viên xứ Trung, Lưu Đan đã phải cân nhắc câu chữ, chủ định trả lời 1 cách khéo léo. Khi tài tử họ Lưu còn đang lúng túng chưa đưa ra câu trả lời thì ngờ đâu Mã Hải Luân đứng bên cạnh bất ngờ “cướp diễn đàn” và buột miệng để lộ thông tin gây xôn xao về Tiểu Gạo Nếp: “Cháu nó đang học ở Anh, chắc là không rõ mấy chuyện này đâu!”. Thì ra con gái Dương Mịch đã được gửi ra nước ngoài du học lúc nào mà không ai hay biết.

Mã Hải Luân buột miệng tiết lộ chuyện con gái 12 tuổi của Dương Mịch đang du học ở Anh. Ảnh: 163

Mã Hải Luân vừa dứt lời, không khí hiện trường buổi họp báo lập tức trở nên sượng trân. Ống kính máy quay ngay lập tức bắt trọn phản ứng của Lưu Đan. Khi Mã Hải Luân vừa mới tiết lộ 1 câu về Tiểu Gạo Nếp, Lưu Đan lập tức giơ tay ra hiệu cho nữ minh tinh họ Mã dừng lại ngay, không được nói thêm nữa. Có thể thấy, Lưu Đan vốn không muốn chuyện du học của cháu gái mình bị công khai như vậy.

Trong tình thế bất đắc dĩ, nam nghệ sĩ họ Lưu đành phải xác nhận chuyện cháu gái đang sống ở nơi “đất khách quê người”, và hiện theo học ở 1 trường nội trú bên Anh. Đồng thời, Lưu Đan cũng lần đầu thẳng thắn chia sẻ về những tâm tư của Tiểu Gạo Nếp liên quan tới chuyện hẹn hò của Lưu Khải Uy. Lưu Đan cho biết, tuy cháu gái đang du học ở nước ngoài nhưng khả năng cao là cô bé đã biết chuyện Lưu Khải Uy đang hẹn hò Lê Kỷ Quân. Cũng theo lời Lưu Đan, Tiểu Gạo Nếp mới 12 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không phản đối việc bố có bạn gái mới. Tài tử họ Lưu bày tỏ thêm rằng, chính sự trưởng thành của cháu gái đã khiến ông cảm thấy vô cùng an tâm.

Trên các diễn đàn trực tuyến, thông tin con gái Dương Mịch đang du học ở 1 trường nội trú bên Anh đã trở thành chủ đề nóng. Trong đó, nhiều khán giả không khỏi xót xa khi cô bé mới 12 tuổi đã phải rời xa gia đình, rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ ông bà để sống 1 mình trong trường nội trú ở nơi “đất khách quê người”.

Tình cảnh hiện tại của Tiểu Gạo Nếp khiến cho công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: 163

Tiểu Gạo Nếp tên thật là Lưu Dĩ Hân, sinh năm 2014, là con gái duy nhất của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Ngay từ khi sinh ra, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông vì có cha mẹ đều là những ngôi sao đình đám Cbiz.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Tiểu Gạo Nếp được cha Lưu Khải Uy và nhà nội nuôi dưỡng tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô bé từng theo học tại 1 trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ. Cuộc sống của Tiểu Gạo Nếp từ lúc nhỏ đã xoay quanh việc học văn hóa cùng các lớp năng khiếu như ballet, piano, vẽ tranh... Lưu Đan từng tự hào chia sẻ Tiểu Gạo Nếp nằm trong top học sinh giỏi toàn trường và có năng khiếu nghệ thuật nổi trội khi từng giành ngôi Á quân trong 1 cuộc thi piano.

Thế nhưng khác với nhiều gia đình nghệ sĩ khác, Dương Mịch và Lưu Khải Uy giữ kín hình ảnh của con gái. Trong đó, Dương Mịch từng chia sẻ rằng cô không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào của con vì không muốn Tiểu Gạo Nếp bị kéo vào vòng xoay truyền thông. Do đó, những mảnh ghép về hành trình lớn lên của Tiểu Gạo Nếp chỉ xuất hiện rải rác qua những bức ảnh vô tình được team qua đường hay truyền thông ghi lại. Sau nhiều năm, khán giả vẫn chưa từng được nhìn thấy rõ gương mặt chính diện của Tiểu Gạo Nếp. Chính sự bảo vệ của cha mẹ, Tiểu Gạo Nếp có tuổi thơ tương đối bình yên, không chịu sự soi mói quá mức của dư luận.

Con gái Dương Mịch - Lưu Khải Uy có thành tích học tập vô cùng nổi bật. Ảnh: 163

Còn nhớ Lưu Khải Uy và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, hôn nhân của Dương Mịch đã vướng phải loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ mâu thuẫn của minh tinh Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa với nhà chồng. Ngoài ra, Lưu Khải Uy - Dương Mịch cũng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” trong lúc chung sống. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sự nghiệp Dương Mịch ngày càng thăng tiến, trong khi tài tử Thiên Sơn Mộ Tuyệt ít nổi tiếng hơn vợ, dẫn đến cả 2 thường xuyên lục đục.

Đến năm 2016, Lưu Khải Uy dính scandal ngoại tình bạn diễn Vương Âu sau lưng bà xã minh tinh. Cánh săn ảnh đã tóm gọn Lưu Khải Uy nhiều lần ra vào căn phòng khách sạn VIP mà Vương Âu lưu trú, từ ngày 12 đến ngày 19/10/2016. Sau khi nghi vấn Lưu Khải Uy - Vương Âu ngoại tình nổ ra, nam diễn viên cho biết bản thân không phản bội vợ. Anh gặp Vương Âu chỉ để khớp kịch bản. Biên kịch, đạo diễn phim cũng xác nhận thông tin này. Lưu Khải Uy còn cho biết anh sẽ “rút kinh nghiệm, sau này nếu có kịch bản, cũng không thảo luận vào buổi tối, cũng không ở trong phòng riêng nói chuyện với bạn diễn nữ”. Tuy nhiên, dư luận và đồng nghiệp trong giới chẳng ai tin vào lời phản hồi vô lý của Lưu Khải Uy.

Vụ việc trở thành giọt nước tràn ly khiến Dương Mịch quyết định ly hôn, chấm dứt 5 năm chung sống với Lưu Khải Uy vào năm 2018.

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu sau lưng Dương Mịch ngay trong lúc quay phim. Ảnh: Sina