Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu

Tú Tú |

Hành vi bạo lực xảy ra trên sân pickleball.

Cộng đồng pickleball Việt Nam đang xôn xao trước vụ việc một cô gái bị ném vợt pickleball vào đầu, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra tại tỉnh Gia Lai hồi tháng 6, nhưng chỉ mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Vết thương của chị N. sau khi bị ném vợt vào giữa trán

Theo thông tin ban đầu từ phía người đăng bài tố giác: Tối 12/6, nhóm của anh T.D.H (2001) đặt sân pickleball tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, khung giờ 19h30-21h và đã thanh toán trước. Khi đến nơi, nhóm phát hiện người chơi trước vẫn chưa rời sân, nên kiên nhẫn chờ họ hoàn tất ván cuối. Tuy nhiên, sau khi nhóm của Hiệp bước vào chuẩn bị chơi, một vài người từ nhóm trước vẫn nán lại, tiếp tục đánh bóng. Khi được nhắc nhở, một người đàn ông trong nhóm này đã phản ứng gay gắt, chửi bới, lăng mạ và đe dọa.

Theo lời anh T.D.H, người đàn ông này đã hai lần ném vợt pickleball về phía nhóm mình. Ở lần thứ hai, cây vợt bay thẳng vào trán chị L.H.L.N. - thành viên trong nhóm, khiến chị choáng váng, chảy máu nhiều. Mọi người lập tức sơ cứu và đưa chị N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 1.

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 2.

Chị N. phải nằm viện điều trị cho tới ngày 14/6 mới được xuất viện. Điều đáng nói, sau khi gây thương tích, người đàn ông này rời hiện trường ngay lập tức, không hỗ trợ hay xin lỗi. Khi liên lạc trở lại, mục đích duy nhất của ông ta là đề nghị rút đơn kiện, tuyệt nhiên không hỏi han sức khỏe nạn nhân.

Ngày 15/7, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2, Quân khu 5 (Gia Lai) xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác. Người đàn ông được xác định là V.N.H cũng trú tại Gia Lai. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong lúc mâu thuẫn, ông H. đã dùng vợt pickleball ném trúng vùng giữa trán chị N., gây thương tích.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 3.

Hiện trường vụ ném vợt

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 4.

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 5.

Kết quả giám định thương tích của chị N.

Xôn xao vụ cô gái bị ném vợt vào mặt trên sân pickleball, phải nhập viện cấp cứu- Ảnh 6.

Chẩn đoán và đơn thuốc của chị N. sau khi bị ném vợt vào mặt

Bé 4 tuổi bị bạo hành: Mẹ đau xót khi nhận tin nhắn kèm hình ảnh và clip của con sau 1 tuần chuyển trường

