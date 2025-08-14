Bé 4 tuổi bị bạo hành: Mẹ đau xót khi nhận tin nhắn kèm hình ảnh và clip của con sau 1 tuần chuyển trường

Vụ mẹ bé trai 4 tuổi tố con bị bạo hành nhiều tháng khi gửi ở trường mầm non Ánh Bình Minh ở xã Đông Thạnh (TP.HCM) đang là tâm điểm gây chú ý trong dư luận những ngày này. Theo đó, chị T.T.H.A. (26 tuổi, trú tại xã Bình Mỹ, TP.HCM) - mẹ của bé M. (4 tuổi), đã gửi con trai vào trường mầm non Ánh Bình Minh từ đầu tháng 5. Thời gian đầu, chị thường xuyên theo dõi con qua camera an ninh và không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Tuy nhiên những ngày gần đây, chị nhận thấy bé M. có những biểu hiện bất thường. Con trai chị bị tử kỵ, gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng vì linh cảm có chuyện không hay nên chị quyết định chuyển trường cho bé.

Thông tin trên báo PLO, chị H.A. chia sẻ sau một tuần chuyển trường cho con thì chị bất ngờ nhận được tin nhắn kèm hình ảnh và clip từ một người từng làm việc tại Trường mầm non Ánh Bình Minh.

Đó là đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đè lên trẻ và có những hành động như tát, hay thậm chí là dùng kéo đe dọa... Người này còn tiết lộ bé M.đã bị bạo hành trong thời gian dài. Bé đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sân chơi, người phụ nữ lấy thêm 3 ghế chồng lên người em, lấy đầu gối đè lên rồi cười, hành hạ em...

Quá đau xót và bàng hoàng, chị H.A đã tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng vào ngày 11/8. Ngày 12/8, Trung tâm công tác xã hội giáo dục nghề nghiệp thanh thiếu niên có văn bản gửi về UBND xã Đông Thạnh về vụ việc. Ngày 13/8, UBND xã đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh mời làm việc với chủ cơ sở và xác minh, xử lý.

Hình ảnh khiến dư luận phẫn nộ.

Lnh đạo UBND xã Đông Thạnh, cho biết một tổ công tác đã xuống kiểm tra và xác định cơ sở mầm non Ánh Bình Minh không đủ điều kiện hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1980), chủ cơ sở, tháo bảng hiệu và viết cam kết chấm dứt việc nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.