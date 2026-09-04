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Xôn xao vụ bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập trường học ở Nghệ An

Ngọc Tú
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Sau khi sáp nhập hai trường tiểu học và trung học cơ sở, UBND xã Hữu Khuông (Nghệ An) bất ngờ bổ nhiệm hiệu trưởng trường tiểu học cũ làm hiệu trưởng, trong khi hướng dẫn của ngành Giáo dục Nghệ An trước đó ưu tiên chọn hiệu trưởng trường trung học cơ sở làm hiệu trưởng trường mới. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Ngày 3/9, ông La Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Nghệ An) xác nhận, địa phương đã hoàn tất việc sáp nhập và bổ nhiệm cán bộ quản lý Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông (Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông). Việc công bố nhân sự được thực hiện hôm 28/8/2026.

Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS Hữu Khuông. Sau sáp nhập, ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường mới. Ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS bố trí làm Phó Hiệu trưởng.

- Ảnh 1.

Xã Hữu Khuông công bố Quyết định thành lập Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp. (Ảnh: Cổng thông tin xã Hữu Khuông).

Xã, Sở nói gì?

Việc lựa chọn nhân sự này đang đặt ra nhiều câu hỏi bởi trước thời điểm sáp nhập, ngành Giáo dục Nghệ An đã có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí cán bộ quản lý đối với trường có hai cấp học.

Tại Công văn số 2986/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/8/2026, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn triển khai việc sắp xếp, sáp nhập trường học. Đối với trường có hai cấp học tiểu học và THCS, văn bản nêu rõ việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo các hướng dẫn liên quan, “ngoài ra, cần ưu tiên người là Hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập”.

- Ảnh 2.

Cổng trường THCS Hữu Khuông.

Đáng chú ý, ngày 2/9, Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục ban hành Công văn số 3144 hướng dẫn thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung về bố trí hiệu trưởng trường hai cấp sau sáp nhập tiếp tục nhấn mạnh việc ưu tiên người là hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập.

Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, ông La Văn Thái khẳng định “đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, tham khảo cách làm của các xã, các trường thực hiện sáp nhập”.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng: “Việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới sau sáp nhập là thẩm quyền cấp xã. Tuy nhiên, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn rõ các xã, phường triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập trường học. Nếu xã làm sai, xã phải chịu trách nhiệm”.

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Tags

Nghệ An

Sở GD&ĐT Nghệ An

bổ nhiệm hiệu trưởng

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