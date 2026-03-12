Xôn xao Tủn Cùi Bắp, người "có nhiều thân phận" nhất miền Tây, kết hôn

Mới đây, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Tủn Cùi Bắp bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh làm lễ gia tiên cùng một cô gái, kèm dòng caption úp mở: “Cả nhà chuẩn bị ăn cưới chưa?”.

Tủn Cùi Bắp (áo hồng) nổi tiếng với các clip giả gái, lấy tên là Thúy Liễu.

Tủn Cùi Bắp cưới vợ. Nguồn: Tủn Cùi Bắp.

Trong video, TikToker diện vest bảnh bao - hình ảnh khá khác biệt so với phong cách thường ngày. Trong khi đó, cô gái xuất hiện cùng anh chỉ lộ bóng lưng nhưng mặc váy và đeo nhẫn cưới. Cả hai thực hiện một số nghi lễ trong không gian được cho là lễ gia tiên, bao gồm trao nhẫn và trao vàng.

Ngoài ra, trên Facebook cá nhân, Tủn Cùi Bắp cũng đăng tải loạt ảnh trong lễ gia tiên này kèm dòng chia sẻ: "Cuối cùng thì ngày này cũng tới".

Danh tính cô dâu đang là dấu chấm hỏi.

Điều này khiến thông tin Tủn Cùi Bắp “cưới vợ” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Clip do chính chủ đăng tải đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, trong khi một kênh TikTok khác đăng lại cũng đạt khoảng 6 triệu lượt xem.

Không ít cư dân mạng, đặc biệt là người theo dõi nam TikToker từ lâu, tỏ ra tò mò và đặt câu hỏi: “Ủa, Tủn Cùi Bắp lấy vợ thật hả?”.

Sự bất ngờ xuất phát từ việc trước nay, Tủn Cùi Bắp vốn nổi tiếng với hình ảnh giả gái, thường xuyên hóa thân thành nhân vật Thúy Liễu - một cô gái miền Tây, trong các tiểu phẩm hài trên mạng xã hội. Vì vậy, việc anh xuất hiện với vai trò chú rể khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu đây là đám cưới thật thì việc giấu mặt cô dâu là điều khá lạ. Bên cạnh đó, một số người nhận xét không gian lễ gia tiên trong clip có phần đơn giản, cách bày trí chưa giống một buổi lễ cưới truyền thống và cũng không thấy sự xuất hiện rõ ràng của đại diện hai bên gia đình.

Từ những chi tiết này, nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là một nội dung được dàn dựng, thậm chí là “nhá hàng” cho một dự án mới như MV hoặc tiểu phẩm sắp ra mắt. Dù vậy, vẫn có không ít khán giả tin rằng đây là đám cưới thật và để lại lời chúc mừng dưới bài đăng.

Ở phần bình luận, hàng loạt câu hỏi được gửi đến nam TikToker như: “Là cưới thật hay diễn vậy ạ?”, “Hoang mang thật nha, cưới thiệt hả?”, “Trời ơi, sống đủ lâu để thấy ngày này rồi hả?” hay “Tôi vẫn nghĩ là MV thôi chứ cưới thật chắc không như vậy đâu” .

Trước những thắc mắc này, Tủn Cùi Bắp vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Anh chỉ thả icon hoặc không phản hồi, càng khiến cư dân mạng thêm tò mò.

Tủn Cùi Bắp úp mở.

Trước đó, trong một chương trình truyền hình phát sóng trên MCV vào năm 2023, Tủn Cùi Bắp từng chia sẻ rằng anh đã kết hôn sau khoảng 3 tháng quen bạn gái, nhưng cả hai đã chia tay vì không hợp. Nam TikToker cho biết thời điểm 18 tuổi anh vẫn quen bạn gái, sau này mới dần nhận ra xu hướng giới tính của bản thân.

Tủn Cùi Bắp có tên thật là Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1997, quê Cà Mau. Trước khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nam TikToker thường lấy tên Thúy Liễu để giả gái, hóa thân vào nhiều vai khác nhau như vợ, mẹ hay hàng xóm trong các tiểu phẩm hài, được đầu tư bối cảnh, phụ kiện độc lạ,... Lối diễn duyên dáng, nội dung độc lạ và có đầu tư giúp anh thu về lượng người hâm mộ đông đảo.

Đáng chú ý, chủ đề “đám cưới” cũng là một trong những nội dung quen thuộc trên kênh của Tủn Cùi Bắp. Song, ở các video trước đó, TikToker này thường vào vai cô dâu với nhiều bối cảnh khác nhau: khi thì bị gia đình gả đi lấy chồng xa, khi lại cưới người mình yêu bất chấp sự phản đối của gia đình.

Tủn Cùi Bắp giả gái.

Mỗi video đều được đầu tư về trang phục, kiểu tóc và phụ kiện khác nhau, tạo nên nhiều hình ảnh cô dâu với diện mạo đa dạng.

Hiện tại, kênh TikTok của Tủn Cùi Bắp đang sở hữu hơn 7,8 triệu người theo dõi, trong khi kênh YouTube cũng có hơn 516 nghìn lượt đăng ký. Nhiều video của anh thu hút từ hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem.

Dù vậy, câu hỏi lớn nhất mà cư dân mạng vẫn đang chờ lời giải đáp là: đoạn clip lễ gia tiên vừa được đăng tải là đám cưới thật hay chỉ là một nội dung mới trên kênh của Tủn Cùi Bắp?

Nguồn: Tủn Cùi Bắp.