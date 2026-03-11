Người bán hàng rong ở Nha Trang gây sốt toàn cầu: Công việc này giúp bà nuôi 2 con gái đang học đại học

Những ngày qua, đoạn clip dài hơn 30 giây khi tái hiện màn đối đáp giữa một người phụ nữ bán hàng rong ở Nha Trang và một vị khách nước ngoài khiến mạng xã hội thực sự "bùng nổ". Không chỉ ở Việt Nam, tiếng rao đặc biệt của người phụ nữ ấy bỗng "gây sốt" toàn cầu và khiến người ta vô cùng thích thú, tò mò về nhân vật chính trong clip.





VTC News thông tin, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip trên là bà Nguyễn Thị Mai, tên thường gọi là "dì Mai", sống tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Mai đã gắn bó với công việc bán trái cây trên bãi biển khoảng 30 năm. Vào năm 2019, bà Mai từng xuất hiện trên tạp chí Unilad của Anh với clip "mời chào" khách mua hoa quả.

Chia sẻ với VTC News, bà Mai cho hay những câu từ và cách hát bà thể hiện trong tiếng rao được bà tích lũy qua nhiều năm tiếp xúc với du khách quốc tế. Theo bà Mai, nhờ công việc này và sự thân thiện với du khách, bà có thể nuôi hai con gái đang theo học đại học.

Bà Nguyễn Thị Mai - người phụ nữ bán hàng rong đang "gây sốt" toàn cầu với tiếng rao đặc biệt. (Nguồn ảnh: VTC News)

Đoạn clip do chính anh Local Lou (Louis) - một du khách Anh tại Việt Nam, đăng tải trên trang cá nhân của mình với tựa đề "Mango pineapple banana". Mở đầu đoạn clip là khoảnh khắc Louis tiến lại gần người phụ nữ bán hoa quả và cất tiếng chào: “Hello”. Người phụ nữ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” (Xin chào, có phải tôi là người anh đang kiếm tìm?).

Lời đáp của người phụ nữ khiến nam du khách bật cười thích thú. Chưa dừng lại ở đó, người bán hàng tiếp tục giới thiệu các loại trái cây như xoài, dứa, chuối, dưa hấu bằng tiếng Anh theo giai điệu nhạc đầy ngẫu hứng.

Chính sự tự nhiên, thân thiện cùng biểu cảm vui vẻ của người phụ nữ khiến vài câu rao hàng của bà trở thành hiện tượng mạng xã hội. Không chỉ người được trực tiếp lắng nghe mà dân mạng theo dõi qua clip cũng như được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Trước sức hút đặc biệt của tiếng rao, vào cuối tháng 2, nhạc sĩ David Scott (The Kiffness) liên hệ với chủ kênh Local Lou đề nghị hợp tác, lồng nhạc biến lời bài hát thành giai điệu thú vị.

Tiền Phong thông tin, nhạc sĩ người Nam Phi đặt tên ca khúc là Mango, pineapple, banana, watermelon. Bài hát được David Scott đăng lên kênh YouTube hôm 28/2, thu hút 1 triệu lượt xem sau 5 ngày. Trên Facebook của nam nhạc sĩ, sức lan tỏa của bài hát còn mạnh mẽ hơn với gần 10 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt yêu thích. Ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, gợi không khí mùa hè.