Nhiều người hâm mộ hiện gửi tới nữ ca sĩ đình đám này nhiều lời chúc mừng tốt đẹp.

Trong thời gian qua, Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) liên tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội với thông tin tái hôn đại gia hơn 6 tuổi. Được biết, nữ ca sĩ sinh năm 1984 sẽ tổ chức đám cưới với người chồng thứ 2 Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP vào hôm 26/12 tới đây. Còn nhớ Seo In Young từng bị chồng cũ - 1 doanh nhân công nghệ "đá" hồi năm 2023 chỉ sau đúng 7 tháng kết hôn.

Tới chiều 21/11, tờ Sports Chosun cho hay, Seo In Young vừa bất ngờ dính tin mang thai trước hôn nhân. Theo nguồn tin, nghi vấn bầu bí của nữ ca sĩ 8X xuất phát từ màn tương tác giữa cô với đàn chị Hong Jin Kyung trên kênh YouTube TEO mới đây.

Trong video, Seo In Young chia sẻ nỗi trăn trở của bản thân: "Em đã kiêng mì tôm hơn 8 tháng rồi mà mỡ bụng vẫn không giảm". Đàn em vừa dứt lời, Hong Jin Kyung liền thắc mắc: "Chắc chắn là do em ăn uống thứ gì khác rồi phải không?". Sau đó, Hong Jin Kyung đã đặt tay lên bụng Seo In Young kiểm tra rồi cho rằng đàn em họ Seo đang mang thai con đầu lòng. Hong Jin Kyung còn giục Seo In Young: "Bụng này không phải bụng béo bình thường đâu. Em đi kiểm tra thử xem, nhỡ leo núi rồi xảy ra chuyện gì lớn thì nguy đó".

Hong Jin Kyung cho rằng Seo In Young đã mang thai. Ảnh: Sports Chosun

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả tin rằng Seo In Young thực sự đang mang thai con đầu lòng, đồng thời gửi tới nữ ngôi sao nhiều lời chúc mừng tốt đẹp.

Thế nhưng, Seo In Young đã lên tiếng phủ nhận thông tin mình đang mang bầu: "Thật sự không phải đâu. Không thể có chuyện đó được. Ôi, thật sự không phải mà. Tôi đã không làm chuyện đó lâu lắm rồi".

Theo dự kiến, Seo In Young sẽ tổ chức đám cưới với CEO Choi Ji Hoon vào ngày 26/12 tới đây. Nguồn tin cho biết thêm, đại gia Choi hơn Seo In Young 6 tuổi.

Seo In Young chỉ xác nhận thông tin cưới đại gia hơn 6 tuổi vào ngày 26/12 tới đây, nhưng bác bỏ tin bầu bí. Ảnh: Nate

Trước khi tái hôn với doanh nhân Choi Ji Hoon, Seo In Young từng trải qua cuộc hôn nhân buồn bã với 1 doanh nhân công nghệ. Nữ ca sĩ họ Seo kết hôn với người chồng đầu vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị doanh nhân công nghệ đâm đơn ly dị. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới năm nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng cũ mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã "thay lòng đổi dạ": "Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé".

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và doanh nhân công nghệ: "Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch". Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Thời hoàng kim, cô cùng Jewelry từng "làm mưa làm gió" với siêu hit One More Time hồi năm 2008. Thời điểm đó, ca khúc này luôn được phát ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc và trở thành 1 trong những bản hit quốc dân ở xứ sở kim chi. One More Time thậm chí còn thắng giải thưởng danh giá Daesang tại Golden Disc Awards lần thứ 23.

Năm 2009, Seo In Young rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Cô từng có quá khứ huy hoàng ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Naver



