Xôn xao tin nhắn kêu gọi tham gia cuộc thi sắc đẹp tại 1 trường CĐ tại Hà Nội bị tố “lời lẽ chưa phù hợp”, nhân vật chính lên tiếng

Nhật Linh |

Đoạn tin nhắn của một giảng viên liên quan đến cuộc thi Nét Đẹp Sinh Viên đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh cãi về cách sử dụng ngôn từ của giảng viên.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của một giảng viên tại một trường cao đẳng, liên quan đến việc tổ chức cuộc thi Nét Đẹp Sinh Viên tại một trường Cao đẳng ơt Hà Nội. Nội dung tin nhắn nhanh chóng gây nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ vì cách diễn đạt được cho là khá “căng”, mà còn bởi những nhận xét xoay quanh việc đăng ký dự thi và chất lượng thí sinh.

Theo bài đăng trên MXH, cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích quảng bá hình ảnh sinh viên, tuy nhiên số lượng đăng ký không nhiều. Từ đó, xuất hiện thông tin cho rằng các lớp được yêu cầu vận động sinh viên tham gia, thậm chí phải tự chuẩn bị hình ảnh, thuê chụp nếu cần.

Trong đoạn tin nhắn đang lan truyền, giảng viên có đề cập đến việc một số lớp làm việc “chưa thực sự hiệu quả”, số lượng sinh viên đăng ký chưa tương xứng. Đáng chú ý, nội dung còn nhắc đến việc có những trường hợp “ngoại hình không được tốt lắm” nhưng vẫn đăng ký, đồng thời nhận xét chất lượng ảnh gửi về rất kém.

Ngoài ra, giảng viên này cũng yêu cầu cán bộ lớp cần nghiêm túc hơn trong việc tổ chức, gợi ý nếu cần có thể thuê thợ ảnh để đảm bảo chất lượng hình ảnh dự thi. Chính những cách diễn đạt này đã khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái, cho rằng việc nhận xét ngoại hình như vậy là nhạy cảm, dễ gây tổn thương, đặc biệt trong môi trường giáo dục.

Đoạn tin nhắn gây tranh cãi đang lan truyền

Dưới phần bình luận, câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến gay gắt khi một số người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cách nói chuyện của giảng viên chưa phù hợp, dễ khiến sinh viên cảm thấy bị áp lực hoặc thiếu tôn trọng.

Theo tìm hiểu, trường CĐ được nhắc trong câu chuyện chính là trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi, ông Nghiêm Hiền - cán bộ phòng Quản lý tuyển sinh - đào tạo, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, cũng là nhân vật chính trong đoạn tin nhắn gây tranh cãi cho biết sự việc đang bị đẩy đi xa hơn so với thực tế.

Theo ông Hiền, cuộc thi Nét Đẹp Sinh Viên mới được tổ chức trong khoảng 2-3 năm gần đây, với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc, mỗi lớp chỉ cần khoảng 10 sinh viên tham gia (mỗi lớp thường dao động khoảng 30 - 40 sinh viên/lớp).

“Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chí và chất lượng cuộc thi, tôi cũng mong muốn có những bạn sinh viên có ngoại hình phù hợp với tiêu chí tham gia để hình ảnh cuộc thi được chất lượng hơn”, ông Hiền chia sẻ.

Về nội dung tin nhắn gây tranh cãi, ông Hiền cho rằng có thể cách diễn đạt của ông đã bị hiểu sai. Theo ông Hiền, điều ông muốn nhấn mạnh là tính nghiêm túc và sự đầu tư của sinh viên khi tham gia, chứ không nhằm mục đích nhận xét hay đánh giá cá nhân về ngoại hình.

“Quan điểm của tôi là nếu bài dự thi không được chuẩn bị kỹ, hình ảnh sơ sài thì có thể các em chưa thực sự tự nguyện hoặc chưa đầu tư đúng mức. Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ sinh viên nào”, ông Hiền nói thêm.

Trước những phản ứng trên mạng xã hội, ông Hiền cũng thừa nhận bản thân cảm thấy bối rối và hoang mang, khi câu chuyện đang bị lan truyền với nhiều cách hiểu khác nhau.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Từ một đoạn tin nhắn nội bộ, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận công khai, cho thấy mức độ nhạy cảm của những vấn đề liên quan đến cách giao tiếp trong môi trường giáo dục.

Dù thực hư và mức độ câu chuyện vẫn cần thêm góc nhìn từ nhiều phía, nhưng rõ ràng, sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách truyền đạt giữa giảng viên và sinh viên khi cùng một nội dung, nhưng cách nói có thể quyết định hoàn toàn cách người khác tiếp nhận. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin nhanh như hiện nay, những câu chuyện như vậy rất dễ vượt khỏi phạm vi ban đầu, trở thành chủ đề gây tranh cãi rộng hơn dự kiến.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

