Xôn xao tin đồn Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân tái hợp

Lời bàn tán xoay quanh Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đang gây chú ý trên MXH.

Gần đây, kênh YouTube chính thức của Hãng phim Chánh Phương bất ngờ đăng tải lại các đoạn video hậu trường phim Dòng Máu Anh Hùng hồi năm 2007. Nội dung chủ yếu về quá trình làm phim chưa từng được tiết lộ, những chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn, quá tình ghi hình hay cảnh tập luyện võ thuật cho tác phẩm từng gây tiếng vang của điện ảnh Việt. Việc tư liệu phim có tuổi đời hai thập kỷ được đăng lại vào thời điểm này lập tức thu hút sự chú ý của những khán giả.

Động thái gây chú ý của hãng phim Chánh Phương (Ảnh: YouTube)

Đáng nói, phía dưới video, một khán giả để lại bình luận: “Đã đến lúc Dòng Máu Anh Hùng nên trở lại rạp chiếu.” Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ những người xem khác, trong đó có người bày tỏ sẵn sàng ủng hộ nếu bộ phim thực sự trở lại. Đáp lại lời nhắn trên, tài khoản của Hãng phim Chánh Phương cũng để lại câu trả lời đầy ẩn ý: "Dạaa bạn đợi nhó, biết đâu có tin vui nè".

Phản hồi từ hãng phim. (Ảnh: YouTube)

Chỉ một câu trả lời ngắn của hãng phim cũng đủ khiến người hâm mộ lập tức “bắt sóng”. Nhiều bình luận phía dưới bắt đầu nhắc đến khả năng Dòng Máu Anh Hùng trở lại, thậm chí có người trực tiếp bày tỏ mong muốn hay phán đoán Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân tái hợp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phía Chánh Phương chưa xác nhận Ngô Thanh Vân sẽ trở lại, cũng chưa công bố đây là kế hoạch tái chiếu hay một dự án phim mới. Vì vậy, thông tin nữ diễn viên tái hợp Johnny Trí Nguyễn vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của khán giả.

Ảnh chụp từ video hậu trường vừa được đăng tải. (Ảnh: YouTube)

Tuy nhiên, sự tò mò và hào hứng của khán giả không phải không có cơ sở. Bởi Dòng Máu Anh Hùng đang có khả năng trở lại với một phần phim mới. Hồi tháng 4/2025, đã có thông tin về dự án Dòng Máu Anh Hùng 2: Nhạn Trắng Cà Mau do Johnny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn ấp ủ kịch bản, dự tính quay trong năm nay. Vì thế, động thái lần này của Chánh Phương càng khiến khán giả tò mò “tin vui” mà hãng phim úp mở có phải là phần 1 sắp trở lại rạp hay liên quan đến phần 2, và nếu thương hiệu thực sự trở lại, Ngô Thanh Vân có tái xuất cùng Johnny Trí Nguyễn hay không.

Ra mắt năm 2007, Dòng Máu Anh Hùng lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1920, xoay quanh các phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Thúy, con gái của một thủ lĩnh nghĩa quân. Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận Cường - một mật thám được giao nhiệm vụ giả vờ giúp Thúy trốn thoát để lần ra lực lượng nghĩa quân. Trong hành trình chạy trốn và đối mặt với hiểm nguy, Cường dần thay đổi lý tưởng, giữa anh và Thúy cũng nảy sinh tình cảm. Từ một nhiệm vụ truy bắt, câu chuyện chuyển thành hành trình lựa chọn giữa tình yêu, lòng trung thành và lý tưởng.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong phần 1 Dòng Máu Anh Hùng (Ảnh: NSX)

Điểm khiến bộ phim tạo tiếng vang lớn thời điểm đó nằm ở phần hành động. Những màn võ thuật được dàn dựng mạnh tay, tốc độ nhanh, nhiều cảnh chiến đấu được đánh giá đẹp mắt và khác biệt so với mặt bằng phim Việt đương thời. Ngô Thanh Vân cũng gây ấn tượng khi tự mình thể hiện nhiều động tác võ thuật khó nhằn.

Sau bộ phim, Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn còn trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh nổi bật nhất của dòng phim hành động Việt. Hình ảnh Cường - Thúy không chỉ gây ấn tượng bởi những màn đấu võ mà còn bởi chemistry giữa hai nhân vật. Khi ấy, truyền thông từng gọi họ là đôi trai tài - gái sắc, còn chuyện cả hai có thực sự có tình cảm ngoài đời hay không cũng từng trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Hai người sau đó tiếp tục đóng chung Bẫy Rồng (2009), càng củng cố hình ảnh bộ đôi hành động ăn ý trên màn ảnh.

Dòng Máu Anh Hùng đưa cả hai thành bộ đôi màn ảnh ăn ý hàng đầu lúc đó (Ảnh: NSX)

Bẫy Rồng (Ảnh: NSX)

Đặc biệt với Ngô Thanh Vân, Dòng Máu Anh Hùng gần như trở thành một cột mốc xây dựng hình ảnh “đả nữ” thành thương hiệu trên màn ảnh Việt. Nhiều năm sau, khi cô thực hiện Hai Phượng, cái bóng của vai Thúy vẫn được nhắc đến như một chuẩn mực quan trọng trong hành trình của nữ diễn viên.

Ngô Thanh Vân xây dựng hình tượng đả nữ khét tiếng của màn ảnh Việt (Ảnh: NSX)

Còn Johnny Trí Nguyễn, sau thời kỳ nổi đình nổi đám với hàng loạt phim hành động, anh dần rút khỏi guồng quay showbiz và dành nhiều thời gian hơn cho võ thuật, võ đường Liên Phong cũng như những ý tưởng điện ảnh cá nhân. Việc anh trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh sau một thời gian dài cũng gây chú ý trong thời gian vừa rồi.

Johnny Trí Nguyễn vừa trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (Ảnh: NSX)

Nguồn: YouTube