Hoạt động kêu gọi gây quỹ, thu chi tiền từ thiện của giới nghệ sĩ đang được rà soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Thời gian qua, showbiz Thái Lan rúng động trước vụ việc Boom Panadda (Hoa hậu Thái Lan 2000) và người chồng đại gia God Atip - nhà đầu tư bất động sản kiêm huấn luyện viên thể hình nổi tiếng - bị bắt giữ khẩn cấp với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm luật tội phạm máy tính. Vợ chồng nàng hậu bị phát hiện đã âm thầm "rút ruột" 527 triệu baht (400 tỷ đồng) tiền cứu trợ từ thiện của quỹ Goodness Foundation - nơi Boom Panadda giữ chức chủ tịch - để tiêu xài xa xỉ, sắm đồ hiệu, xe sang, nhà đẹp.

Trước sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kêu gọi, điều hành và thu chi trong các quỹ từ thiện của giới nghệ sĩ, Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã mở rộng điều tra vụ việc. Trên Thairath, người mẫu - doanh nhân Nung Bangpu xác nhận cô đã nhận được giấy triệu tập của Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI). Theo Nung Bangpu, cô được cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp lời khai cho việc gây quỹ từ thiện xây dựng 1 ngôi chùa cách đây 10 năm. Tổng số tiền đóng góp nghi bị tố cáo chiếm đoạt bất hợp pháp là 700.000 baht (532 triệu đồng). Năm xưa, Nung Bangpu từng đứng ra kêu gọi, nhận tiền quyên góp giúp 1 người phụ nữ - tự xưng là nhà hảo tâm đứng đầu việc xây dựng các ngôi chùa. Hiện tại, người này đã bỏ trốn không rõ tung tích.

Người mẫu - doanh nhân Nung Bangpu cho biết cô đã bị triệu tập điều tra vì có liên quan đến quỹ từ thiện xây dựng chùa cách đây 10 năm. Ảnh: Thairath.

Đáng chú ý, các nguồn tin trong showbiz Thái Lan tiết lộ, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) sắp triệu tập thẩm vấn 1 nữ ca sĩ nhạc đồng quê hàng đầu vì nghi vấn lấn chiếm đất rừng, ăn chặn tiền từ thiện. Vụ việc này nghiêm trọng không kém vụ của vợ chồng Hoa hậu Boom Panadda. Hiện, danh tính của nữ ca sĩ sắp vướng vòng lao lý này chưa được công bố. Tuy nhiên, trên MXH Thái Lan, không ít người đã gọi tên Fon Thanasunthorn, SN 1974. Trước những nghi vấn của công chúng, nữ ca sĩ hàng đầu Fon Thanasunthorn chưa lên tiếng phản hồi.

Fon Thanasunthorn bị réo gọi trong thông tin có 1 nữ ca sĩ nhạc đồng quê hàng đầu sắp bị điều tra cáo buộc tương tự Hoa hậu Boom Panadda. Ảnh: X.

Cú sốc "rút ruột" 400 tỷ tiền từ thiện của vợ chồng Hoa hậu Boom Panadda

Boom Panadda là chủ tịch của quỹ Goodness Foundation. Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, quỹ Goodness Foundation đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ thiện của khoảng 1 triệu người, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (khoảng khoảng 622 tỷ đồng).

Thế nhưng, 65% số tiền quyên góp - tương đương 527 triệu baht (400 tỷ đồng) - đã bị vợ chồng Hoa hậu Thái Lan sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân, thay vì phục vụ các hoạt động thiện nguyện như cam kết. Trong đó, Boom Panadda chuyển 243 triệu bath (185 tỷ đồng) vào tài khoản riêng của mình, chuyển 99 triệu baht (76 tỷ đồng) cho chồng, dùng 18 triệu baht (13,7 tỷ đồng) xây biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht (18,3 tỷ đồng) đầu tư tài chính và 19 triệu baht (14,5 tỷ đồng) thanh toán thẻ tín dụng. Trong đó, từ năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Hoa hậu này có khoảng 34 chuyến đi nước ngoài và tất cả đều ngồi khoang thương gia trên máy bay.

Boom Panadda ăn chặn 400 tỷ tiền từ thiện đề cùng chồng tiêu xài xa xỉ. Ảnh: X.

Vụ việc càng gây phẫn nộ hơn khi phía cảnh sát cho biết Boom Panadda còn dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp. Quỹ Goodness Foundation không hề nộp báo cáo tài chính, tổ chức họp thường niên và đóng thuế sau nhiều năm hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, nước uống, xà phòng, quần áo do người dân quyên góp cho quỹ Boom Panadda để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt đều bị chất đống trong kho, hoặc đổ bỏ ngoài trời như rác thải thay vì chuyển đến tay những người cần giúp đỡ.

Hiện, vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam chờ xét xử. Theo cơ quan chức năng, Boom Panadda và chồng đại gia đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính sau khi tiếp nhận thẩm vấn. Trong đó, sao nữ này chỉ thừa nhận bản thân đã có những giao dịch sử dụng tiền sai mục đích, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự nhầm lẫn trong quá trình quản lý tài chính.

vợ chồng Boom Panadda không nhận tội. Ảnh: X.

Nguồn: Today Line, Thairath