Xôn xao "tiểu tam" phá nát Lisa (BLACKPINK) và bạn trai tỷ phú: Là công chúa bong bóng SN 2003, được cả nhà trai o bế hết mực?

Cuộc tình của Lisa (BLACKPINK) và thiếu gia Frédéric Arnault chưa bao giờ hết hot.

Mối quan hệ giữa Lisa (BLACKPINK) và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Frédéric Arnault được cho là chấm dứt từ tháng 4 năm nay. Frédéric Arnault bị phát hiện không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội, gia đình anh cũng hủy theo dõi nữ idol sinh năm 1997. Theo tờ Sohu tìm hiểu được mối quan hệ của Lisa và Frédéric Arnault kết thúc không hề êm đẹp. Lisa phát hiện Frédéric Arnault tán tỉnh cô gái khác. Ban đầu, thành viên nhóm BLACKPINK đã cố gắng làm mọi cách cứu vãn mối quan hệ. Thế nhưng, khi nhìn thấy sự chán chường và không muốn hàn gắn của Frédéric Arnault, cô đành ngậm ngùi buông tay, rời khỏi nước Pháp.

Thông tin của truyền thông Trung Quốc khiến dân tình đổ xô truy tìm danh tính "kẻ thứ ba" phá hoại cuộc tình của Lisa và Frédéric Arnault. Đến ngày 16/8, netizen xứ tỷ dân ầm ĩ réo tên vận động viên trượt tuyết kiêm người mẫu Eileen Gu - mỹ nhân viral toàn cầu sau màn xuất hiện siêu thực ở Met Gala 2026 trong bộ váy kết từ 15.000 “bong bóng thủy tinh”. Cô được cho là đang hẹn hò kín đáo với Frédéric Arnault.

Eileen Gu vướng nghi vấn là "bé ba" phá hoại chuyện tình cảm của Lisa và Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram.

Theo đó, "công chúa tuyết" 2K3 nhiều lần đồng hành của Frédéric Arnault trong các tuần lễ thời trang, tiệc tối của thương hiệu và các triển lãm nghệ thuật. Tại các sự kiện lớn, Eileen Gu luôn được sắp xếp ngồi giữa Frédéric Arnault và anh trai của vị thiếu gia. Cả hai cũng từng bị bắt gặp trò chuyện và ăn uống thân mật tại after-party của các thương hiệu. Điều này khiến cư dân mạng Trung Quốc nghi vấn Eileen Gu chính là mỹ nhân chen ngang, phá nát mối quan hệ tình cảm của Lisa.

Mỹ nhân sinh năm 2003 và Frédéric Arnault có mối quan hệ thân thiết. Tại các sự kiện lớn, Eileen Gu luôn được ưu ái sắp xếp ngồi giữa Frédéric Arnault và anh trai của vị thiếu gia. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng thông tin Eileen Gu là "tiểu tam" khiến Lisa và bạn trai tỷ phú rạn nứt chỉ là suy đoán 1 chiều của vài cư dân mạng. Thực tế, Eileen Gu là đại diện thương hiệu của gia đình Frédéric Arnault nên việc cô được o bế ngồi gần anh em nhà tỷ phú trong sự kiện là điều bình thường.

Hơn nữa, Eileen Gu và Frédéric Arnault đều gặp gỡ và tương tác với nhau ở sự kiện thời trang - nơi các ngôi sao, doanh nhân và nhân vật nổi tiếng trong giới đồ xa xỉ thường xuyên giao lưu vì công việc. Hiện, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy vận động viên sinh năm 2003 có quan hệ riêng tư với bạn trai của Lisa, càng chưa thể khẳng định cô là nguyên nhân khiến cặp đôi rạn nứt.

Đến tối 16/8, Eileen Gu đăng bài ngầm phủ nhận thông tin hẹn hò Frédéric Arnault: "Lại có tình mới nữa à?? Sao lúc nào tôi cũng là người cuối cùng biết vậy. Giải tán đi".

Eileen Gu bác bỏ thông tin hẹn hò Frédéric Arnault và nghi vấn là "tiểu tam" khiến chuyện tình của Lisa tan vỡ. Ảnh: Instagram.

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Hơn 1 năm qua, Frédéric Arnault và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Đến tháng 4 vừa qua, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, thiếu gia này còn được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Lisa và thiếu gia đế chế xa xỉ có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi đường ai nấy đi. Ảnh: X

Đến ngày 21/7 vừa qua, Lisa được cho là đã có động thái ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú sau 3 năm hẹn hò bằng 1 chiếc ốp điện thoại. Cô không còn sử dụng mẫu ốp lưng điện thoại của thương hiệu MAISON de SABRÉ với dòng chữ "F.A." - viết tắt cho tên Frédéric Arnault.

Thay vào đó, Lisa chuyển sang dùng chiếc ốp mới có in hai chữ cái "L.M." - được cho là viết tắt tên thật Lalisa Manobal. Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít người cho rằng đây là động thái công khai độc thân của Lisa. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1997 tháo bỏ chiếc ốp lưng khắc tên bạn trai, đổi sang mẫu khác khắc tên mình cho thấy cô đã hoàn toàn dứt tình, bắt đầu "xóa sổ" Frédéric Arnault khỏi cuộc đời.

Không chỉ vậy, từ đầu tháng 7, Lisa đã vướng nghi vấn hẹn hò với tài tử Thái Lan Blue Pongtiwat. Cặp đôi tin đồn cũng hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) hay Nhật Bản.

Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử Thái Lan Blue Pongtiwat sau khi chia tay bạn trai tỷ phú. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, Weibo.