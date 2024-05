Thời gian qua, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM liên tục xử lý các cá nhân là nghệ sĩ, đầu bếp, TikToker... có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật, gây bức xúc.

Cụ thể, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM xử phạt TikToker Nờ Ô Nô số tiền 7,5 triệu đồng do đăng clip về một cụ bà "cô đơn trong mùa đông giá lạnh"; xử phạt TikToker Hứa Quốc Anh số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng clip du lịch Campuchia gây bão mạng; xử phạt đầu bếp Võ Quốc số tiền 7,5 triệu đồng do đăng nội dung xúc phạm nghề báo, nhà báo trên Facebook cá nhân.

Gần đây nhất, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM xử phạt TikToker Nguyễn Nhật Hải (Nhật Hải Biết Tuốt) số tiền 7,5 triệu đồng do đăng clip nội dung "Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa"; xử phạt Nguyễn Thị Lệ Nam Em số tiền 37,5 triệu đồng do livestream gây ồn ào mạng xã hội với nhiều thông tin tiêu cực...