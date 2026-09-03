Xôn xao nhóm người thông cống nhà dân đòi 14,5 triệu đồng ở Hà Nội: Cái kết sau khi chủ nhà báo công an

Sự việc xảy ra tại gia đình 2 ông bà đã cao tuổi ở phường Thanh Xuân.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại việc lời qua tiếng lại giữa chủ nhà với nhóm thợ thông cống. Theo nội dung đoạn clip, gia đình đã gọi thợ đến nhà thông cống, hút bể phốt. Sau khi làm xong, nhóm thợ thông báo chi phí hết 14,5 triệu đồng, gồm tiền công, tiền hóa chất và tiền máy (500.000 đồng). Gia đình cho rằng mức giá này là không hợp lý.

Trong clip, một nam thanh niên được cho là nhân viên thông cống cho biết trước đó 2 bên đã thỏa thuận chi phí thông cống là 380.000 đồng/lạng hóa chất. Khi thực hiện, người này sử dụng và cân được 36 lạng hóa chất để thông cống cho gia chủ.

Tuy nhiên, một người đàn ông trong clip cho biết, chủ nhà chỉ được thông báo số tiền hóa chất là 380.000 đồng/lạng chứ không được thông báo tổng số tiền phải trả là hơn 14 triệu đồng. Và nếu được thông báo trước về việc tổng chi phí thông cống hết 14 triệu đồng thì gia đình chắc chắn sẽ không làm.

Nhân viên thông cống báo giá 14,5 triệu đồng khiến chủ nhà "choáng". (Ảnh: Cắt từ clip)

2 bên xảy ra tranh cãi, nhân viên thông cống cho biết bản thân chỉ là nhân viên làm thuê và cho số điện thoại của quản lý để chủ nhà liên hệ.

Được biết, sự việc xảy ra tại gia đình 2 ông bà đã cao tuổi ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Gia đình sau đó đã báo công an phường tới làm việc.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, đại diện Công an phường Thanh Xuân xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 29/8 vừa qua.

Vị đại diện Công an phường Thanh Xuân nói, sau khi nhận được thông tin, công an phường đã xuống để giải quyết. Đơn vị xác định đây là sự việc không thống nhât rõ ràng giữa 2 bên nên đã yêu cầu nhóm người thông cống lấy giá hợp lý hơn. Cuối cùng, nhóm này đã giảm giá xuống chỉ còn 1,5 triệu đồng.