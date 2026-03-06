HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xôn xao nghi vấn nữ Tiktoker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu luôn 95 triệu đồng: Công an phường vào cuộc

Lam Giang (Tổng hợp) |

Theo chia sẻ từ chủ thẻ, người nhặt được thẻ sau đó đã chi tiêu 95 triệu đồng để mua iPhone, đồng hồ thông minh và các thứ khác.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một cô gái cho biết đã làm rơi thẻ tín dụng cá nhân. Chiếc thẻ sau đó được một người nhặt được và nghi vấn người này đã chi tiêu hết 95 triệu đồng.

Theo bài đăng, người nhặt được thẻ đã mua các sản phẩm là iPhone, đồng hồ thông minh của Apple và các đồ khác ở Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội).

Xôn xao thông tin nữ Tiktoker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu luôn 95 triệu đồng: Công an phường vào cuộc - Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cô gái cho biết thêm, nhân viên tại cửa hàng nói rằng người thực hiện giao dịch nói trên là một cô gái trẻ, ngoại hình xinh xắn và được cho là một Tiktoker. Ngoài ra, chủ thẻ cũng đăng tải thêm hình ảnh hoá đơn thanh toán, tin nhắn giao dịch và trích xuất camera an ninh tại cửa hàng.

Cô gái sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Đồng thời đăng tải lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ những thông tin liên quan.

Trao đổi trên báo Dân trí ngày 6/3, lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, xử lý vụ việc. Vị lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hồ nói, thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại sau.

Đang đốt vàng mã, nam thanh niên nhận cú tát trời giáng từ người hàng xóm: Diễn biến bất ngờ sau đó
Tags

TikToker

Thẻ tín dụng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại