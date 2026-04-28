Xôn xao "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", hai vợ chồng ở Gia Lai nói gì?

Hoàng Thanh |

Bị tai nạn giao thông bất tỉnh và may mắn thoát chết, hai vợ chồng ở Gia Lai tổ chức "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Gia Lai xôn xao trước tấm thiệp mời dự "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về" của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào (SN 1983) - chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung thiệp mời, lễ cúng sẽ diễn ra chiều 30-4, tại nhà riêng của vợ chồng anh Hào ở phường Hội Phú.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hào cho biết vợ chồng anh là tiểu thương buôn bán tại chợ Trà Bá, phường Hội Phú. Cứ khoảng 2 giờ sáng hằng ngày, hai vợ chồng lại dậy để đến chợ dọn hàng, chuẩn bị buôn bán.

Lễ cúng từ cõi chết trở về của vợ chồng Gia Lai gây Xôn xao cộng đồng - Ảnh 1.

Đoạn đường vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào và chị Nguyễn Thị Thu không may bị xe tải tông từ phía sau

Vào rạng sáng 15-3, vừa đến trước cổng chợ thì vợ chồng anh Hào không may bị xe tải tông từ phía sau, bị chấn thương nặng.

Hai vợ chồng đã được những tiểu thương trong chợ phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) chữa trị.

Khi nhập viện, anh Hào bị chấn thương nặng ở vùng đầu, gãy 3 xương sườn. Chị Thu bị dập lá lách, dập phổi và gãy 7 xương sườn...

"Lúc đó, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi sẽ chết. Khi chúng tôi chuyển viện xuống TP HCM, xe cấp cứu còn bị hư hỏng. Rất may, vợ chồng cùng tai qua nạn khỏi để cùng nuôi 3 con nhỏ" - anh Hào tâm sự.

Lễ cúng từ cõi chết trở về của vợ chồng Gia Lai gây Xôn xao cộng đồng - Ảnh 3.

Tấm thiệp mời thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua

Sau khi bình phục, anh Hào - chị Thu quyết định tổ chức lễ cúng để tạ ơn, tri ân những tiểu thương trong chợ đã cứu giúp, bà con lối xóm và bạn bè đến thăm hỏi khi hai vợ chồng nằm viện.

Nói về lý do in thiệp mời gây chú ý, anh Hào cho biết do các mâm tiệc và mâm cúng được đặt nhà hàng, nếu mời miệng có thể nhiều người sẽ không đến, gây lãnh phí. Do đó, vợ chồng anh quyết định in thiệp mời cho trân trọng và có thể dự liệu được số khách tham dự.

Chị Thu nhấn mạnh khi gửi thiệp đã nói rõ gia đình trân trọng mời, không nhận quà. "Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của nhiều người" - chị bày tỏ.

"Không tin có thể qua khỏi"

Anh Nguyễn Thanh Tú (trú tại phường Hội Phú) là người trực tiếp đưa vợ chồng anh Hào đi cấp cứu. Anh cho biết thời điểm sau khi bị tai nạn, hai vợ chồng đều bất tỉnh, thương tích khắp cơ thể.

"Tôi cùng nhiều người cố gắng đưa họ đi cấp cứu nhưng với thương tích như thế, chúng tôi không tin họ khó thể qua khỏi. Việc họ bình phục có thể nói như từ cõi chết trở về" - anh Tú nhận xét.

