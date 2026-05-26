Xôn xao khoảnh khắc phụ huynh cầm dao, xông vào trường tìm giáo viên nghi "dìm" điểm 2 con

Ngày hôm nay (26/5), mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại một phần diễn biến vụ nam phụ huynh cầm dao xông vào trường tiểu học ở Gia Lai tìm giáo viên nghi có hành vi can thiệp điểm của con mình. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 8h50' sáng 26/5, Đội Cảnh sát 113 nhận được tin báo về 1 đối tượng mang theo hung khí vào gây rối tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, Gia Lai).

Đội Cảnh sát 113 lập tức cử 1 tổ công tác tới hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) cầm theo dao, điều khiển xe máy vào trong sân trường nẹt pô gây mất trật tự và khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng Công an cùng người dân trong khu vực khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh. Đoạn clip được chia sẻ ghi lại một phần diễn biến sau khi đối tượng Hùng bị khống chế. Hiện đối tượng Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Diên Hồng thụ lý điều tra.

Đối tượng Hùng đã bị Cảnh sát 113 khống chế khi mang dao vào gây rối trong trường học. (Nguồn: Báo điện tử Gia Lai)

Báo điện tử Gia Lai thông tin, tại cơ quan công an, đối tượng Hùng bước đầu khai nhận anh có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Hùng cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “dìm” điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.