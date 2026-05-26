Chủ "Lâu đài bay" giữa đại công trường đang chuyển đồ ra ngoài, phục vụ việc phá dỡ vào tối nay

Thời gian qua, những bức ảnh cùng thông tin liên quan tới ngôi nhà nằm chênh vênh giữa đại công trường của dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình (Hà Nội) bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm đặc biệt của căn nhà nhiều tầng nằm ở phần thân dưới khá hẹp nhưng phía trên lại được cơi nới rộng ra đáng kể. Ngôi nhà được cư dân mạng ví như “lâu đài bay” hay “nhà một cột” lẻ loi giữa bãi đất trống sau giải tỏa.

Thậm chí, hàng loạt bài viết đăng tải trên mạng xã hội cho rằng ngôi nhà còn lại sau giải tỏa có vị trí đắc địa khi một mặt giáp với dự án Cao Xà Lá, một mặt hướng ra đường Vành đai 2,5. Hiệu ứng quá lớn từ mạng xã hội đã dẫn câu chuyện đi theo hướng hoàn toàn ngoài dự tính đối với chủ nhà.

Hình ảnh ngôi nhà gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Thông tin trên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thắng (67 tuổi, chủ ngôi nhà) cho biết, ban đầu, chính quyền địa phương cho phép gia đình ông sửa chữa lại trên cấu trúc cũ để ổn định cuộc sống. Những hình ảnh về ngôi nhà "chênh vênh" lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về độ an toàn.

"Chính quyền địa phương thông báo cho tôi phải dọn đồ đạc để phục vụ việc phá dỡ ngôi nhà trong tối 26/5," ông Thắng chia sẻ trên Thanh Niên. Chủ ngôi nhà cho biết ông chấp hành chủ trương của chính quyền nhưng chi phí xây lại nhà quá lớn khiến ông rất lo lắng.

Cũng trong sáng 26/5, trả lời phỏng vấn trên Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết, liên quan đến ngôi nhà của ông Thắng, phần diện tích còn lại của ngôi nhà nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất nên lực lượng chức năng phá dỡ đúng quy định.

Theo vị lãnh đạo, cấu trúc ngôi nhà này sau khi bị cắt xén để giải phóng mặt bằng đã không còn đảm bảo về mặt an toàn, nằm chênh vênh một mình giữa khu đất trống nên không phù hợp với quy hoạch, không đủ điều kiện để sửa chữa. Phần diện tích đất 23m2 còn lại, vẫn đủ điều kiện để gia đình xây dựng lại công trình mới.