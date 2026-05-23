Bức ảnh mẹ, con trai và chú chó chụp nửa đêm "gây sốt" MXH: Câu chuyện cảm động phía sau

Cách đây không lâu, dòng chia sẻ “3 mẹ con nhí nhố lúc nửa đêm. Lúc này ba đã ngủ say rồi" từ tài khoản facebook có tên Nguyễn Minh Nhật đã "gây bão" mạng xã hội. Dòng chia sẻ đăng tải cùng loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai mẹ con cùng chú chó khiến người ta không ngừng bật cười, nhất là biểu cảm như "cười toe toét" của chú chó.

Những khung hình ấy lan tỏa một niềm hạnh phúc rất giản dị và chân thành khiến số đông đều cảm nhận được. Điểm đặc biệt còn nằm ở cách người đăng gọi đây là “3 mẹ con”, vừa hài hước, vừa thể hiện rõ tình yêu thương của các thành viên trong gia đình đối với chú chó cưng.

Khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội.

Được biết, chủ nhân của những bức ảnh trên là gương mặt khá quen thuộc với khán giả, Nguyễn Minh Nhật (SN 2004, Bình Định (cũ) nay là Gia Lai). Cậu từng tham gia chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018 và Đấu trường âm nhạc nhí năm 2020. Thời điểm đó, cậu bé Minh Nhật từng gây xúc động mạnh bởi hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt. Cả bố và mẹ của em đều là giáo viên tại Bình Định. Khi Minh Nhật được 2 tuổi, mẹ em phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính và phải liên tục chạy thận.

Gia đình sau đó phải chuyển vào TP. HCM sinh sống để thuận tiện chạy chữa bệnh tình. Minh Nhật cũng phải chuyển trường, vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Bố của cậu cũng bỏ nghề giáo viên, vào TP. HCM chạy Grab, giao hàng, kiếm tiền trang trải sinh hoạt và chăm sóc vợ. Mẹ của Nhật bán hàng online, cố gắng chắt chiu từng đồng nuôi con, duy trì việc điều trị.

Mẹ của Minh Nhật - Trần Thị Đức (47 tuổi, quê tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai, hiện sống tại TP.HCM) đã có những chia sẻ về câu chuyện của gia đình trên Dân Trí. Chị Đức kể chú chó trong ảnh có tên là Bông.

Bông là chó cỏ (chó bản địa phổ biến) được chị xin về nuôi từ năm 2017. Từ ngày còn nhỏ, chú chó đã được cả nhà chăm sóc như một đứa trẻ thực sự. Chị Đức may quần áo, tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, cho ngủ chung. Chị Đức coi Bông như "đứa con út" trong nhà.

Khoảng thời gian gia đình chuyển vào TP. HCM để chị Đức chữa bệnh, Bông phải gửi hết nhà này sang nhà khác ở quê vì chưa thể mang theo. Gần một năm sau, chú chó mới được đón vào sống cùng gia đình trong căn trọ nhỏ. Từ đó, Bông quấn quýt với chị Đức không rời. Những ngày chị mệt sau ca chạy thận, chú chó chỉ nằm bên cạnh lặng lẽ.

Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động là cách gia đình của chị Đức đi qua những năm tháng khó khăn bằng sự yêu thương rất đỗi dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, giữa bệnh tật và gánh nặng mưu sinh, các thành viên trong gia đình vẫn giữ được tiếng cười, sự lạc quan và niềm hạnh phúc giản dị. Chính điều đó đã âm thầm lan tỏa một cảm giác ấm áp, tích cực đến tất cả những ai đọc được câu chuyện của họ.