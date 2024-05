Xôn xao khoảnh khắc Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp hội ngộ vui vẻ sau tin nghỉ chơi

Thời gian qua, Vũ Khắc Tiệp và người mẫu Ngọc Trinh vướng tin đã rạn nứt, nghỉ chơi sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Nguyên do vì cư dân mạng không còn thấy cả hai xuất hiện bên cạnh nhau cũng như đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Mới đây, khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp xuất hiện bên Ngọc Trinh bất ngờ được netizen chia sẻ chóng mặt. Trong đoạn video, người mẫu gốc Trà Vinh mặc chiếc váy hai dây màu tím khoe vóc dáng thon gọn. Vũ Khắc Tiệp còn liên tục có những hành động thân thiết, tình cảm như ôm eo, chu môi, nhìn say đắm cô.

Đoạn clip này khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng cả hai đã hàn gắn tình cảm sau thời gian lục đục nghỉ chơi. Tuy nhiên thực tế đây chỉ là clip cũ khi Ngọc Trinh xuất hiện trong tiệc sinh nhật của "ông bầu" vào tháng 12/2022.

Xôn xao khoảnh khắc Ngọc Trinh xuất hiện thân thiết bên Vũ Khắc Tiệp sau thời gian nghỉ chơi

Cả hai còn có hàng loạt hành động thân thiết, tình cảm

Tuy nhiên thực tế đây là những hình ảnh cũ trong bữa tiệc sinh nhật của Vũ Khắc Tiệp từ tháng 12/2022

Sau khi được hưởng án treo, Ngọc Trinh đã bắt nhịp lại với cuộc sống và thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày trên mạng xã hội. Cô còn gây xôn xao khi liên tiếp đăng tải dòng trạng thái tâm trạng, triết lý quan điểm về chuyện tình yêu: "Tôi sống theo 3 nguyên tắc đơn giản: Tình yêu cần hành động. Niềm tin cần chứng minh. Xin lỗi cần sự thay đổi", "Không thử, không liều, sao biết mình chọn sai hay đúng...



Tình yêu mà, không thể lý giải được điều gì đâu. Cứ giữ an toàn, rồi biết đâu lại buông tay với tình yêu thực sự của mình", "Một là không yêu. Hai là yêu cho thật đàng hoàng và tử tế. Bởi chúng ta chẳng còn trẻ nữa, lấy thời gian đâu mà yêu hết người này đến người kia", "Cho dù một cô gái có cư xử trưởng thành đến thế nào, cô ấy sẽ luôn cố gắng tìm một chàng trai có thể chịu đựng được đứa trẻ nhỏ trong cô ấy"... Chính vì những chia sẻ này mà Ngọc Trinh vướng thông tin đang có tình yêu mới.

Thời gian qua, người mẫu 8x liên tục đăng tải hình ảnh mới

Cô còn vướng tin đang hẹn hò vì liên tục chia sẻ bài viết tâm trạng, suy tư về tình yêu

Không chỉ vướng tin đang có tình yêu mới, netizen còn rộ tin Ngọc Trinh đã có con gái 5 tuổi. Nguyên do vì người mẫu sinh năm 1989 chia sẻ khoảnh khắc bên một nhóc tỳ có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. "Thế lực nhí" này được nhận xét có gương mặt rất giống với Ngọc Trinh.



Tuy nhiên, đây là bé He - cháu gái của người mẫu 8x. Vào đầu năm 2023, Ngọc Trinh nhận bé He làm con gái nuôi. Người đẹp cho biết nhóc tỳ chính là con gái của anh trai, vì vợ chồng anh trai ly hôn nên cô quyết định nuôi nấng. Ngọc Trinh và nhóc tỳ này hiện đang sống cùng với nhau. Ngoài bé He, Ngọc Trinh còn có hơn 10 người cháu là con của các anh chị ruột.

Vào tháng 1/2023, cô từng lên tiếng đính chính trước thông tin nhóc tỳ là con ruột của mình. "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2, 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt trò. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh 'gà trống' nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó", cô cho hay.

Ngọc Trinh còn tiếp tục gây xôn xao khi vướng tin bí mật kết hôn. Vào ngày 16/5 vừa qua, netizen lan truyền chóng mặt hình ảnh cô mặc chiếc áo dài màu trắng truyền thống và còn đeo khăn voan cô dâu. Tuy nhiên thực tế đây là hình ảnh cũ từ năm 2019. Thời điểm này, người mẫu sinh năm 1989 tham gia show diễn thời trang của một nhà thiết kế Việt.

Vào tháng 12/2018, Ngọc Trinh từng chia sẻ quan điểm về chuyện kết hôn: "Ngày trước tôi từng có suy nghĩ nhất định phải kết hôn trước 30 tuổi, tuy nhiên sau khi trải qua nhiều năm tháng, Ngọc Trinh của hiện tại đã không còn suy nghĩ nhiều đến việc đó. Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất vẫn là cuộc sống của mình có hạnh phúc không, mình có kiếm được tiền hay không và không quan trọng lúc nào phải lấy chồng, sinh con. Tôi vẫn luôn nghĩ việc lấy chồng, sinh con là tuỳ vào duyên số. Đến mối tình hiện tại, tôi không còn quan trọng chuyện đám cưới vì vẫn muốn tập trung kiếm tiền".

Ngọc Trinh vướng tin bí mật tổ chức đám cưới. Tuy nhiên đây là hình ảnh khi cô tham gia một show thời trang

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh tham gia vào một số sự kiện, hoạt động nghệ thuật. Vào ngày 26/5 sắp tới, người mẫu 8x sẽ góp mặt trong show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long cùng với hàng loạt sao nữ nổi tiếng trong showbiz Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Thuỳ Tiên, Diệp Lâm Anh...



Cô từng trải lòng hậu ồn ào: "Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngọc Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội".

Ngọc Trinh đã bắt nhịp lại với công việc, tham gia các sự kiện, dự án nghệ thuật

Vào tháng 3/2024, khi vướng thông tin lục đục mối quan hệ với Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp từng lên livestream làm rõ. Cụ thể, anh cho biết: "Anh và Trinh chưa bao giờ giận nhau, Ngọc Trinh vẫn như thế thôi. À chị Trinh vừa xảy ra biến cố nên chị ít xuất hiện, giao tiếp thôi. Chị Trinh bây giờ đang ở nhà, rất hạnh phúc". Ngoài ra, anh còn dành lời khen cho ngoại hình và tính cách của nữ hoàng nội y.

Thế nhưng khoảng 1 tháng trước, cư dân mạng còn soi ra chi tiết quan trọng Ngọc Trinh không còn theo dõi Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ trên Instagram, người đẹp gốc Trà Vinh cũng huỷ theo dõi Vũ Khắc Tiệp trên TikTok cá nhân. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện trong danh sách những người được "ông bầu" theo dõi trên các nền tảng. Chi tiết đặc biệt này càng khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng cả hai đã trục trặc.



Vũ Khắc Tiệp từng thẳng thắn lên tiếng phủ nhận chuyện rạn nứt mối quan hệ với Ngọc Trinh vào tháng 3/2024

Ngọc Trinh bị soi đã huỷ theo dõi Vũ Khắc Tiệp trên mạng xã hội

Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh nổi tiếng là cặp anh em thân thiết, chơi chung với nhau rất nhiều năm. Theo đó, chính Vũ Khắc Tiệp là người đã giúp đỡ đưa Ngọc Trinh bước chân vào Vbiz. Đồng thời anh cũng là người giúp đưa tên tuổi Ngọc Trinh đến với công chúng. Ngọc Trinh từng xem Vũ Khắc Tiệp là người anh, người bạn tâm giao.

Thời điểm nữ người mẫu bị đề nghị truy tố mức án 2-7 năm tù, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng ảnh cũ của cả 2 kèm lời khen ngợi cho bạn thân: "Một cô gái tốt mà mình khâm phục và nể trọng". Khi Ngọc Trinh nhận án treo và được trả tự do hồi tháng 2/2024, "ông bầu" cũng lập tức đăng tải bài viết chúc mừng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vẫn không nhắc tới nhau hay gặp gỡ tụ họp.