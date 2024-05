Rộ tin Ngọc Trinh đã có con gái 5 tuổi

Vào ngày 13/5, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân. Người mẫu sinh năm 1989 chia sẻ khoảnh khắc bên một nhóc tỳ có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Kèm theo đó, cô viết dòng chú thích: "Tôi là bạn" vì hình ảnh của cả 2 có nhiều điểm tương đồng. Nhóc tỳ này có vẻ ngoài, gương mặt tròn bầu bĩnh, ngoài ra còn được làm tóc, chăm chút phong cách giống Ngọc Trinh. Ngay sau đó, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao phía dưới phần bình luận, đặt ra nghi vấn đây là con gái của cô.

Trên trang cá nhân, người mẫu sinh năm 1989 còn tiếp tục chia sẻ hình ảnh và bày tỏ tình cảm với nhóc tỳ này. "Coi lại thấy thương ghê, chụp xong mình hỏi con có muốn về trước không, có mệt không. Bà kêu con mệt nhưng con muốn đi theo út", cô chia sẻ.

Ngọc Trinh chia sẻ đoạn video mới trên trang cá nhân

Cư dân mạng xôn xao cho rằng đây chính là con gái ruột của người mẫu Trà Vinh

Nhóc tỳ 5 tuổi được cho là có vẻ ngoài, gương mặt giống với Ngọc Trinh

Chân dài gốc Trà Vinh rất thương yêu và quan tâm tới đứa trẻ này

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh còn tạo riêng album đăng tải hình ảnh của cả hai

Tuy nhiên, netizen khác đã nhận ra nhóc tỳ trong đoạn video này là bé He - cháu gái của Ngọc Trinh. Vào đầu năm 2023, Ngọc Trinh nhận bé He làm con gái nuôi. Người đẹp cho biết nhóc tỳ chính là con gái của anh trai, vì vợ chồng anh trai ly hôn nên cô quyết định nuôi nấng. Ngọc Trinh và nhóc tỳ này hiện đang sống cùng với nhau. Ngoài bé He, Ngọc Trinh còn có hơn 10 người cháu là con của các anh chị ruột.

Vào tháng 1/2023, cô từng lên tiếng đính chính trước thông tin nhóc tỳ là con ruột của mình. "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2, 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt trò. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh 'gà trống' nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó", cô cho hay.

Vào đầu năm 2023, Ngọc Trinh đã nhận bé He làm con gái nuôi. Người đẹp cho biết cô bé chính là con gái của anh trai

Người mẫu 8x từng lên tiếng phủ nhận thông tin bé He là con gái ruột của mình

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh hiện đang sống cùng nhóc tỳ này

Khi được hỏi về việc dự định có con trong năm 2023, Ngọc Trinh từng bất ngờ cho biết đã trữ đông được 6 trứng. Cô tiết lộ ban đầu chưa nghĩ tới vì bận rộn công việc. Tuy nhiên từ khi chăm sóc cháu là bé He, Ngọc Trinh cảm thấy thích trẻ con rất nhiều.



"Đây là lần đầu tiên Trinh chia sẻ, Trinh đã trữ đông trứng và đã trữ được 6 trứng rồi. Thật ra lúc đầu Trinh chưa nghĩ đến vì công việc còn quá nhiều, nó có thể kéo đến năm 2025 luôn. Nhưng mà từ khi Trinh nhận bé He, cháu của Trinh, một tháng đầu chưa có cảm nhận gì cho lắm, nhưng mà từ tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, mình cảm thấy thích trẻ con rất nhiều.

Mình cảm thấy nuôi một đứa bé không dễ như mình nghĩ. Không phải cứ có tiền cho nó ăn, cho nó mặc hoặc quăng cho hai người làm là được, mà chính bản thân phải bỏ tâm trí cho nó rất nhiều. Mình phải chơi với nó, cùng học, cùng chia sẻ với nó, cùng ngủ, cùng ăn với nó thì mình nói cái gì nó cũng nghe, nó biết nó thương mình. Nó cảm nhận được thì nó mới có những sự tương tác, chia sẻ", Ngọc Trinh cho hay.

Ngọc Trinh từng thừa nhận đã trữ đông 6 trứng để dự định có con trong tương lai