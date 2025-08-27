Xôn xao khắp phố: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ phát kem cho bà con đi xem A80, nhan sắc đời thường gây sốt!

Đỗ Mỹ Linh chiếm spotlight khi phát kem miễn phí cho bà con đi xem A80

Chiều 27/8, tại khu vực Nguyễn Thái Học giao với Văn Miếu, đông đảo bà con đã tụ tập hai bên đường để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ kỉ niệm 80 Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Bầu không khí trở nên sôi động hơn khi hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và các thành viên nhà bầu Hiển bất ngờ xuất hiện và phát kem miễn phí cho người dân có mặt. Đây là hoạt động mà gia đình cầu thủ Duy Mạnh, Văn Quyết thường tổ chức mỗi buổi hợp luyện. Và hôm nay, Đỗ Mỹ Linh cũng cùng tham gia tạo nên hiệu ứng bùng nổ hơn nữa.

Trong tiết trời oi nóng, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, hào hứng thứ hàng nhận kem từ tay nàng hậu. Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh giản dị trong trang phục thoải mái, vừa trò chuyện vừa phát kem, không gây ít người thích thú và bất ngờ. Cô nàng còn dẫn theo 2 bé Gấu và Thỏ - cặp song sinh nhà thiếu gia Đỗ Quang Vinh (anh chồng Đỗ Mỹ Linh), dạy các bé phát kem và đồ ăn cho người dân.

Đỗ Mỹ Linh đưa các cháu đi phát kem cho người dân đi xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Nhiều bạn nhỏ vô cùng hào hứng trước sự xuất hiện của nàng hậu

Đỗ Mỹ Linh tinh tế tặng kem cho một cán bộ phụ trách giữ an ninh trật tự tại phố Nguyễn Thái Học

Đây chưa phải lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh có những hành động gần gũi, thân thiện như vậy. Từ khi trở thành dâu nhà bầu Hiển, cô vẫn giữ phong cách giản dị, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và ghi điểm bởi sự thân thiện. Hình ảnh nàng hậu phát kem miễn phí cho đông đảo bà con hai bên đường càng làm tăng lên sức hút riêng và sự gần gũi của Hoa hậu Việt Nam 2016 với công chúng.

Đỗ Mỹ Linh tươi rói khi tương tác cùng người dân, phát kem và bánh mì cho các bạn trẻ đã chờ đợi rất lâu để xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27/8

Đỗ Mỹ Linh diện đồ giản dị đưa con gái cùng 2 cháu đi phát kem miễn phí cho người dân

Đỗ Mỹ Linh chạt sang bên đường với hộp kem trong tay, nhận được sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân

Nhan sắc đời thường của Đỗ Mỹ Linh gây sốt. Cô nàng nhận cơn mưa lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng cách cư xử thân thiện, chuẩn Hoa hậu

Đỗ Mỹ Linh ghi điểm bỏi nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi khi đi chia sẻ những cây kem, hộp bánh đến bà con

Cô nàng còn hướng dẫn hai bé Gấu và Thỏ - cặp song sinh nhà thiếu gia Đỗ Quang Vinh - anh chồng của Mỹ Linh

Một bạn trẻ phấn khích khi nhận cây kem từ nàng hoa hậu