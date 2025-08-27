Chiều ngày 27/8, buổi Tổng hợp luyện A80 lần 3 tiếp tục diễn ra trong sự háo hức, mong chờ của người dân cả nước. Sau những ngày mưa bão, ngập lụt kéo dài, cuối cùng, thời tiết Hà Nội ở thời điểm diễn ra buổi Tổng hợp luyện A80 cũng râm mát, thực sự chiều lòng người.

Tại buổi Tổng hợp luyện, dàn nghệ sĩ Việt một lần nữa thu hút sự quan tâm lớn từ người dân, khán giả. Tại buổi Tổng hợp luyện lần 3, những gương mặt thân quen tiếp tục xuất hiện như NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, vợ chồng Salim,... Đặc biệt, màn xuất hiện của nữ diễn viên Việt Hoa nhận được sự quan tâm cực lớn. Nếu ở ngày đầu, Việt Hoa mặc áo dài truyền thống, tôn vóc dáng thì ở buổi Tổng hợp luyện 3, cô lại xuất hiện với bộ giao lĩnh thướt tha, nhẹ nhàng, khoác bên ngoài là áo đối khâm, tóc cài trâm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, rất Việt Nam của mình. Dĩ nhiên dù là trang phục nào thì Việt Hoa cũng vẫn vô cùng xinh đẹp, lấn át các đồng nghiệp của mình.

Việt Hoa xinh đẹp ở buổi Tổng hợp luyện A80 lần 3

Ngay cả khi quay cận mặt, cam thường thì nhan sắc cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí còn đáng khen hơn

Việt Hoa thời gian gần đây đang là gương mặt được khán giả cực kỳ yêu thích bởi sự xuất hiện đầy ấn tượng trên sóng giờ vàng trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Phim có tới 3 nữ chính, Việt Hoa vào vai có tạo hình đơn giản nhất nhưng từ nhan sắc đến diễn xuất của cô đều được cho là vượt trội so với 2 đồng nghiệp. Lên phim, dù toàn mặc áo sơ mi đơn giản, đầu tóc buộc gọn gàng nhưng vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp dao kéo lại trở thành lợi thế khiến cô đặc biệt tỏa sáng. Vai diễn một Kim Ngân mạnh mẽ, cá tính, độc lập và không thích yêu đương cũng mang đến nhiều sự đồng cảm cho khán giả.

Việt Hoa liên tục ghi điểm khi vào vai Kim Ngân

Trước Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Việt Hoa cũng là một cái tên ăn khách trên sóng giờ vàng với loạt phim như Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hương Vị Tình Thân, Cô Gái Nhà Người Ta,... Năm ngoái, cô từng góp phần làm nên thành công của Độc Đạo - phim Việt hay nhất trên sóng VTV năm 2024. So với các diễn viên 9x trên sóng giờ vàng hiện tại, Việt Hoa đang được đánh giá là thuộc lứa mỹ nhân sáng giá nhất, có cả sắc vóc lẫn năng lực diễn xuất, dám thử sức với nhiều dạng vai, không nề hà bất cứ hình tượng nào.