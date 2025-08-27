Tất cả người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80 không thể bỏ qua thông tin này

Hà Nội lắp đặt hàng loạt nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân

Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách trong dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Hà Nội đã triển khai hàng trăm nhà vệ sinh miễn phí. Trong đó có 687 nhà vệ sinh lưu động và 18 nhà vệ sinh dã chiến.

TP Hà Nội lắp đặt hàng trăm nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách. Ảnh: Sức khoẻ và đời sống.

Những cơ sở này được bố trí tại các khu vực trọng điểm như: Quảng trường Ba Đình; các tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn; Công viên Thống Nhất; các điểm bắn pháo hoa, sự kiện văn hóa lớn.

Để hỗ trợ du khách, thành phố còn cung cấp bản đồ QR code miễn phí, giúp dễ dàng định vị các nhà vệ sinh gần nhất.

Dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành

Theo công văn mới ban hành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc dựng nhà bạt dã chiến tại 5 điểm: Vườn hoa Tây Sơn (Hoàn Kiếm), Vườn hoa Lê Trực (Ba Đình), ngã ba Núi Trúc – Kim Mã (Giảng Võ), sân Ga Hà Nội (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (Ba Đình).

Đây sẽ là các địa điểm tập trung, hỗ trợ người dân thuận tiện theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh.

UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì triển khai, lắp dựng, quản lý và bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình sử dụng. Sau khi sự kiện kết thúc, các nhà bạt sẽ được tháo dỡ, trả lại không gian công cộng.

Nhà bạt phục vụ Nhân dân trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Thương hiệu và Công luận).

Đồng thời, UBND các phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ và Văn Miếu – Quốc Tử Giám có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia.

Việc dựng nhà bạt dã chiến được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Thủ đô tham dự và cổ vũ sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại của cả nước.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng đã bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Thời gian thực hiện cấp phát diễn ra vào các ngày 27/8 - 30/8 và 2/9.







