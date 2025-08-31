Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung này

Thời gian gần đây, Công an Quảng Ngãi ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhận được tin nhắn với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và đề nghị bấm vào một đường link để đổi lấy quà tặng giá trị. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò được thực hiện như sau: Các đối tượng mạo danh ngân hàng, gửi tin nhắn SMS có tên người gửi trùng khớp với tên của những ngân hàng lớn tại Việt Nam. Nội dung tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường link dẫn tới một trang web giả mạo được thiết kế giống hệt giao diện website chính thức, từ màu sắc đến logo khiến người dùng dễ mất cảnh giác.

Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hay email, kể cả khi hiển thị tên thương hiệu ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Khi truy cập, website giả yêu cầu khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internet Banking, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Ngay sau đó, kẻ gian lập tức chiếm quyền truy cập và tiến hành giao dịch chuyển tiền. Hệ thống ngân hàng thật sẽ gửi mã OTP về điện thoại nạn nhân. Đồng thời, website giả tiếp tục yêu cầu nhập OTP để “xác nhận đổi quà”. Khi nạn nhân cung cấp, mã OTP này lập tức được sử dụng để hoàn tất giao dịch, khiến toàn bộ tiền trong tài khoản biến mất chỉ trong vài giây.

Để phòng tránh rơi vào bẫy lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hay email, kể cả khi hiển thị tên thương hiệu ngân hàng.

- Không cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai hay bất kỳ trang web nào ngoài địa chỉ chính thức của ngân hàng.

- Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin bảo mật qua link trong tin nhắn. Tất cả chương trình, ưu đãi đều được công bố trực tiếp trên ứng dụng chính thức hoặc tại chi nhánh, phòng giao dịch.

- Khi gặp tin nhắn nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với số hotline chính thức của ngân hàng (in ở mặt sau thẻ hoặc trên website).

- Nếu đã lỡ nhập thông tin, cần lập tức khóa tài khoản/thẻ qua ứng dụng hoặc gọi hotline, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Đây được xem là một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhắm vào sự chủ quan của người dùng. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.