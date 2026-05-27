Xôn xao danh sách 25 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu thứ 2, Phương Oanh gần cuối bảng

Danh sách gây chú ý từ tài khoản dữ liệu quốc tế

Mới đây, một tài khoản chuyên tổng hợp số liệu dữ liệu thống kê đã công bố danh sách "Top 25 Most Beautiful Vietnamese Actresses" (25 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam) được cho là dựa trên nguồn từ IMDb và các phương tiện truyền thông giải trí Việt Nam.

Trong danh sách này, bên cạnh những tường thành nhan sắc quốc nội luôn túc trực trong các cuộc thảo luận điện ảnh, BXH này gây chú ý khi có sự góp mặt của các nữ diễn viên gốc Việt hoạt động tại Hollywood. Họ là những gương mặt có phần xa lạ với khán giả đại chúng trong nước, song đã gây dựng sự nghiêp tương đối vững chắc trên thị trường quốc tế như Lana Condor (ngôi sao To All the Boys I've Loved Before) ở vị trí thứ 16 hay đả nữ Maggie Q ở vị trí thứ 17.

Nhìn vào tổng thể, cuộc đua vị trí dẫn đầu diễn ra khá gay cấn. Ngôi vị Quán quân chính thức gọi tên "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc, ngay theo sau vị trí Á quân thuộc về Chi Pu. Phương Anh Đào - một trong những gương mặt được đánh giá là đỉnh cao nhan sắc của điện ảnh thế hệ 9X khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 14, xếp trên đàn chị Hồ Ngọc Hà đúng một bậc.

Trong khi đó, một cái tên thường xuyên làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng xã hội lẫn các tác phẩm truyền hình giờ vàng là "mẹ bỉm" Phương Oanh lại ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 23, gần chót bảng.

Dù tạo nên một cuộc thảo luận khá sôi, người hâm mộ lại đồng tình rằng bảng xếp hạng này chỉ nên xem với mục đích tham khảo và giải trí là chính. Nguyên nhân là do hệ thống thu thập data này lộ rõ khá nhiều điểm bất cập và chưa thực sự chuẩn xác về mặt tiêu chí khi định nghĩa danh xưng "nữ diễn viên".

Danh sách đan xen quá nhiều gương mặt mà đỉnh cao sự nghiệp lẫn độ nhận diện cốt lõi của họ vốn gắn liền với khía cạnh âm nhạc thay vì phim ảnh, tiêu biểu như Bích Phương, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà hay Bảo Anh.

Trong số họ, có những tên tuổi chỉ mới dắt túi một tác phẩm phim ảnh thử sức, thậm chí chưa có một vai diễn truyền hình hay điện ảnh chính thức nào đúng nghĩa ngoài việc đóng MV ca nhạc. Việc gom chung các ca sĩ đá chéo sân vào cùng một hệ quy chiếu với các diễn viên chuyên nghiệp vô tình khiến tính chuyên nghiệp của BXH này giảm đi sức nặng đáng kể.

Dưới đây là danh sách Top 10 Mỹ nhân Việt có thứ hạng dẫn đầu danh sách nói trên:

1. Ninh Dương Lan Ngọc

Sở hữu gương mặt đại diện cho điện ảnh thương mại Việt Nam một thập kỉ qua, Lan Ngọc mang vẻ đẹp tổng hòa giữa sự rạng rỡ Á Đông và nét sắc sảo hiện đại. Nụ cười rạng rỡ thương hiệu cùng cơ mặt linh hoạt giúp cô dễ dàng biến hóa từ tạo hình điện ảnh có chiều sâu cho đến diện mạo lộng lẫy, quyến rũ trên các thảm đỏ lớn.

2. Chi Pu

Visual của Chi Pu tiệm cận sự hoàn hảo với cấu trúc xương mặt sắc nét, sống mũi cao và đôi mắt biết nói cực kỳ ăn ảnh. Sức hút của cô nằm ở thần thái chuẩn "main character", phong cách thời trang sang chảnh và khả năng cân đẹp mọi layout makeup từ nhẹ nhàng đến sắc sảo kiểu Tây.

3. Jun Vũ

Từng gắn liền với danh xưng "hot girl trà sữa", Jun Vũ theo thời gian đã nâng cấp nhan sắc sang phong cách băng thanh ngọc khiết mong manh nhưng không kém phần quyến rũ. Ngũ quan nhỏ nhắn, hài hòa và khí chất tiểu thư đài các giúp cô luôn nổi bật trong những khung hình cận mặt.

4. Diễm My 9x

Mang vẻ đẹp thanh lịch, sắc nét chuẩn tiểu thư thành thị, Diễm My 9x sở hữu vầng trán thanh tú và sống mũi cao thẳng tắp. Nhan sắc của cô đặc biệt tỏa sáng trong những layout cổ điển, quý phái, gợi nhắc đến hình ảnh các minh tinh màn bạc thời kỳ trước.

5. Thanh Hằng

Biểu tượng sắc đẹp không tuổi của làng mốt lẫn điện ảnh Việt. Thanh Hằng sở hữu cấu trúc xương góc cạnh quyền lực, đôi mắt sắc lạnh và thần thái "chị đại" độc tôn. Visual của cô luôn toát lên tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, cuốn hút bất chấp dòng chảy thời gian.

6. Bảo Anh

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sở hữu nhan sắc lai Tây đầy mê hoặc với đôi mắt sâu hun hút, má lúm đồng tiền duyên dáng và bờ môi gợi cảm. Vẻ đẹp của Bảo Anh là sự pha trộn độc đáo giữa nét ngọt ngào nguyên bản và sự ma mị, sắc sảo rất riêng.

7. Kaity Nguyễn

Đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp điện ảnh thế hệ mới với đôi mắt to tròn lém lỉnh và bờ môi dày gợi cảm mang hơi hướng Latinh. Kaity Nguyễn khéo léo dung hòa giữa sự ngây thơ tràn đầy năng lượng và nét mặn mà, trưởng thành qua từng vai diễn chiều sâu.

8. Nhã Phương

Sở hữu vẻ đẹp khả ái, dịu dàng đậm chất truyền thống với đôi mắt đượm buồn đầy cảm xúc. Nhan sắc của Nhã Phương mang lại cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng, rất dễ tạo thiện cảm lớn với khán giả đại chúng mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

9. Midu

"Thần tiên tỉ tỉ" của màn ảnh Việt sở hữu nhan sắc dường như đóng băng bảng thời gian. Vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt long lanh và các đường nét thanh tú giúp Midu duy trì hình tượng thanh xuân ngọt ngào, trong trẻo suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

10. Tăng Thanh Hà

"Ngọc nữ đời đầu" sở hữu nét đẹp vượt thời gian. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu, nụ cười rạng rỡ sang trọng và thần thái vương giả tự nhiên giúp Hà Tăng luôn được xem là thước đo chuẩn mực cho cái đẹp điện ảnh Việt Nam dù đã lui về hậu trường.