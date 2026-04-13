Xôn xao cô gái trẻ bị xem trộm hình ảnh đi tắm, thay đồ nhạy cảm, hồi chuông cho người dùng cảnh giác khi lắp camera

Huỳnh Duy |

Một vụ việc camera gia đình bị truy cập trái phép đang gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn riêng tư.

Mới đây, một sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các thiết bị camera gia đình, thứ vốn được lắp đặt với mục đích bảo vệ, nhưng lại có thể trở thành công cụ xâm phạm đời sống cá nhân nếu sử dụng thiếu kiểm soát.

Theo chia sẻ từ nhân vật trong câu chuyện, hệ thống camera trong nhà của cô vốn đã hoạt động ổn định suốt 2-3 năm. Tuy nhiên, sau khi gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra và hỗ trợ lắp đặt lại mạng, sự việc bất thường bắt đầu xảy ra.

Camera nhà em vẫn đang dùng bình thường. Khi thợ đến lắp lại mạng, tiện thể em nhờ kiểm tra luôn camera. Trong lúc cầm điện thoại của em để chỉnh, người này đã quét vào máy họ và đăng nhập cả hai camera trong nhà em, gồm phòng ngủ và phòng khách.

Từ đó, họ có thể theo dõi mọi hoạt động sinh hoạt của em. Em kiểm tra thì thấy có lịch sử truy cập vào nhiều thời điểm em ở nhà. Em sống một mình nên tất cả sinh hoạt cá nhân đều bị xem hết”, chủ nhân trong bài đăng cho biết.

- Ảnh 1.

Vụ việc camera gia đình bị truy cập trái phép đang gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn riêng tư. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện vụ việc vẫn đang chờ phía đơn vị liên quan xác minh và xử lý. Tuy nhiên, câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều người dùng giật mình nhìn lại thói quen sử dụng thiết bị camera trong chính không gian riêng tư của mình.

Khi camera an ninh “phản chủ”

Camera gia đình ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi: người dùng có thể quan sát từ xa, lưu trữ dữ liệu và kiểm soát an ninh chỉ bằng điện thoại. Nhưng chính khả năng truy cập từ xa này lại trở thành điểm yếu nếu tài khoản bị chia sẻ, lộ thông tin hoặc bị đăng nhập trái phép.

Chỉ cần một lần quét mã, đăng nhập hoặc cấu hình thiết bị không được kiểm soát, người khác hoàn toàn có thể tiếp cận toàn bộ hình ảnh trong nhà, kể cả những khoảnh khắc riêng tư nhất.

Người dùng cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Từ câu chuyện trên, có thể thấy việc lắp đặt camera không đơn thuần là “mua về rồi dùng”, mà cần đi kèm với ý thức bảo mật rõ ràng:

- Tránh lắp camera tại khu vực nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm, nơi chứa nhiều hoạt động riêng tư.

- Luôn giám sát trực tiếp quá trình lắp đặt: Không để kỹ thuật viên tự ý thao tác trên thiết bị cá nhân mà không theo dõi. Mọi bước đăng nhập, quét mã cần minh bạch.

- Đổi mật khẩu ngay sau khi hoàn tất cài đặt: Bao gồm tài khoản camera, WiFi và các ứng dụng liên quan.

- Kiểm tra danh sách thiết bị truy cập: Đảm bảo không có thiết bị lạ hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

- Ưu tiên thiết bị và đơn vị lắp đặt uy tín: Sản phẩm có thương hiệu rõ ràng và đơn vị cung cấp minh bạch giúp giảm thiểu rủi ro.

- Theo dõi lịch sử truy cập định kỳ: Đây là dấu hiệu quan trọng để phát hiện hành vi bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu camera bị xâm nhập, cần làm gì?

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường như camera tự xoay, phát ra âm thanh lạ, đèn tín hiệu nhấp nháy bất thường hoặc nghi ngờ dữ liệu bị truy cập trái phép, người dùng cần xử lý ngay:

- Ngắt kết nối mạng hoặc nguồn điện của camera để chặn truy cập từ xa.

- Lưu lại toàn bộ bằng chứng liên quan như đường link phát tán, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc các dấu hiệu nghi vấn.

- Trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.

