Xôn xao clip thả chó cắn vào mặt, chân người phụ nữ đi đường ở Hà Nội

Mạng xã hội đang lan truyền 2 đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại vụ xô xát giữa hai người đàn ông. Trong đó, có một người đã xua con chó to hướng về phía đối phương. Tuy nhiên, con chó đã lao vào tấn công người phụ nữ mặc áo màu cam khiến tất cả kinh sợ, la hét "chó cắn người, ôi trời ơi".

Hình ảnh con chó tấn công người phụ nữ mặc áo màu cam. (Ảnh cắt từ clip)

Chưa dừng lại ở đó, con chó còn tiếp tục lao tới, nhảy chồm lên, cắn vào mặt và chân một phụ nữ khác mặc áo phao màu đen. Dù một số người đàn ông xung quanh đã can ngăn và xua đuổi, con chó vẫn không chịu rời đi mà còn cắn vào chân người phụ nữ, khiến nạn nhân kêu cứu thảm thiết. Sự việc chỉ chấm dứt khi có khoảng 4 người khác chạy tới đánh đuổi, kéo và bế nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sự việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận vô cùng bức xúc vì hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của người dân.

Hình ảnh con chó nhảy chồm lên, tấn công người phụ nữ khiến tất cả hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra vào chiều 25/12 trên địa bàn xã Hồng Vân (Hà Nội). Tối 25/12, thông tin trên VietNamNet, một lãnh đạo Công an xã Hồng Vân đã xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn.

Đến sáng 26/12, thông tin trên tờ Tiền Phong chính quyền địa phương cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh về việc người dân thả chó tấn công một phụ nữ đi đường.