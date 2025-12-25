Người phụ nữ bị đối tượng đâm gục trên đường sau cuộc cãi vã: Mối quan hệ của 2 người

Theo thông tin trên báo Lao Động, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) - lực lượng chủ công, phối hợp Công an phường Sơn Trà, Bộ đội biên phòng cảng Tiên Sa, cảnh sát cơ động... đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn trong hang đá trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Đây là người đã dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ gây xôn xao trên mạng xã hội trong thời gian qua. Qua xác minh, nghi phạm là Nguyễn Xuân Thường, là chồng của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thường bị bắt giữ khi đang lẩn trổn ở khu vực bán đảo Sơn Trà. (Nguồn: Page Bộ Công an)

Như đã thông tin trước đó thì vào ngày 23/12, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ người phụ nữ bị một người đàn ông dùng vật nhọn đâm liên tục vào người. Theo nội dung camera thì sự việc xảy ra vào khoảng 8h50' sáng cùng ngày trên đoạn đường thuộc phường An Khê (TP.Đà Nẵng).

Thời điểm này, Chị T.T.L (33 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) có xảy ra cãi vã với người đàn ông. Sau đó, người đàn ông dùng kéo đâm nhiều lần vào vùng cổ, lưng gây thương tích nặng, mất nhiều máu và bất tỉnh.

Bị tấn công bất ngờ, chị L. liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, hiện chị L. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.