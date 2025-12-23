HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Danh tính người đàn ông chặn đường, đánh 3 đứa trẻ: Camera nhà dân ghi diễn biến gây bức xúc

Hương Trà (T/H) |

Theo hình ảnh từ camera, ông này dừng xe giữa đường, tiếp cận dùng một vật giống cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe.

Trong ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh nhà dân ghi cảnh một người đàn ông hành hung ba bé trai trên đường. Theo nội dung bài đăng, 3 bé trai bị hành hung tại khu vực gần hồ điều hòa Ngọc Bảo Viên, phường Cẩm Thành đến mức bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Bài đăng cho hay, vụ việc xuất phát từ việc ba bé trai đã câu cá tại hồ điều hòa công cộng trên.

Camera an ninh đã ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 13h30', ngày 21/12, trên đường Trần Quang Khải, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi). Thời điểm này, người đàn ông đội mũ trắng chạy xe máy đuổi theo chặn 3 bé trai đi trên xe đạp điện. Ông này đã dừng xe giữa đường, dùng một vật giống cành cây đánh nhiều lần vào người 3 bé trai đang ngồi trên xe. Chưa dừng lại, ông này còn xô ngã xe khiến các em suýt té xuống đường rồi tiếp tục tấn công.

Theo thông tin trên báo PLO, người đàn ông trong clip được cho là ông Đ. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vụ việc trên báo Lao Động. Theo ông Hưng, đoạn video lan truyền trên mạng về hành vi của người đàn ông đã được chuyển cho Công an phường Cẩm Thành xác minh, xử lý.

Những vết thương trên chân của những đứa trẻ bị hành hung. Ảnh: Người nhà cung cấp trên báo Quảng Ngãi.

Người phụ nữ nhặt đồ rơi, đánh đập, ép nữ sinh quỳ xin lỗi: Quá khứ không ngờ
