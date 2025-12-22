Người phụ nữ nhặt đồ rơi, đánh đập, ép nữ sinh quỳ xin lỗi: Quá khứ không ngờ

Chiều 22/12, thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phương Thị Nga (SN 1970, trú tại phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Phương Thị Nga.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h25' ngày 15/12. Thời điểm này bà Phương Thị Nga đi chợ và di chuyển qua ngách 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) và phát hiện một gói hàng được đặt dưới gầm xe máy điện. Không thấy ai để ý, người phụ nữ này liền lấy gói hàng rồi lái xe bỏ đi.

Phát hiện gói hàng bị mất, nữ sinh viên tên T. (SN 2006) được người dân chỉ về phía một phụ nữ đang điều khiển xe máy, được cho là rời đi cùng gói đồ. T. lập tức chạy theo, gọi nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục tăng ga di chuyển khỏi vị trí.

Khi đến khu vực ngách 1, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng rơi xuống đường, Nga dừng xe, nhặt lại gói hàng và cất vào cốp xe máy. Lúc này, nữ sinh T. điều khiển xe máy đến xin lại tài sản nhưng không được Nga chấp nhận.

Đối tượng có hành vi chửi bới, hành hung nạn nhân cho rằng mình bị vu oan là lấy cắp đồ. Thậm chí, Nga còn ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. "Quỳ xuống, đây là danh dự của t*. T* bảo m* phải quỳ xuống. Em nhặt được, nó không xin tử tế, nó bảo anh là ăn cướp anh có chịu được không (thanh minh với người chứng kiến - PV). M* bảo m* để ở xe, ai thọc tay vào xe để lấy làm gì? T* dựng xe, t* thấy dưới đất thì t* nhặt lên, chứ biết là của ai", Nga nói.

Sau đó, đối tượng mở cốp xe, lấy gói hàng ném thẳng vào mặt T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân can thiệp. Toàn bộ quá trình đối tượng Nga hành hung, chửi bới nữ sinh T. đã được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nắm bắt được thông tin, Công an phường Cầu Giấy đã xác minh, triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Phương Thị Nga để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Nga từng có một tiền án và một tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.