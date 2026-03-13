Xôn xao clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH đỗ trong ngõ Hà Nội: Thông tin từ công an

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đã có hành động dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy SH đỗ trong ngõ.

Theo đoạn clip được camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.XX đang dừng đỗ trong ngõ nhỏ, phía trước có một chiếc xe máy SH đỗ bên đường. Lúc này, một nam thanh niên từ trong nhà chạy ra kiểm tra thì phát hiện chiếc xe đã khoá cổ nên nói với tài xế Range Rover rằng: "Khoá cổ rồi anh ạ", đồng thời có ý định kéo gọn chiếc xe vào cho ô tô di chuyển.

Tài xế Range Rover có hành động dùng vật nhọn chọc liên tiếp vào lốp xe SH.

Tuy nhiên, khi xuống xe tài xế bất ngờ dùng vật nhọn, chọc liên tiếp vào 2 lốp của xe SH rồi lên ô tô rời đi. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 58 phút ngày 12/3. Khi xem đoạn clip, nhiều người bày tỏ bất bình trước cách hành xử của tài xế ô tô.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân trí sáng 13/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng ứng dụng VNeTraffic về vụ việc người lái xe Range Rover có hành vi dừng xe giữa đường, xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe Honda SH đang đỗ ven đường.

Vị đại diện thông tin thêm, Cục CSGT đang giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.