Xôn xao clip một CSGT phải bám trên nắp ca-pô xe vi phạm ở Nghệ An

Đức Ngọc |

Trên mạng xã hội xôn xao clip một CSGT bám trên nắp ca-pô ô tô người vi phạm.

Chiều 20-10, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Tổ số 4, địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An) phải bám chặt trên nắp ca-pô của xe ô tô con trong khi xe chạy hàng chục mét trên đường.

Xôn xao clip một CSGT phải bám trên nắp ca-pô xe vi phạm ở Nghệ An- Ảnh 1.

Hình ảnh một chiến sĩ CSGT bám trên nắp ca - pô gây xôn xao dư luận

Theo hình ảnh từ clip dài hơn 10 giây, dù đang ở vị trí nguy hiểm trên nắp capo, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn cố gắng bám vào xe để tránh bị ngã xuống đường.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và các cán bộ trong tổ công tác, những người đã lập tức truy đuổi chiếc xe. Xe ô tô chỉ chịu dừng khi gặp đoạn đường đông người và bị chặn lại.

Liên quan đến sự việc trên, tài xế điều khiển chiếc xe đã bị đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

