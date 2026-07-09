Xôn xao clip dòng nước đen chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Chính quyền lên tiếng về nguyên nhân

UBND phường Sầm Sơn đã kiểm tra, xác minh được nguyên nhân ban đầu.

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều tối 8/7, một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại khoảnh khắc dòng nước đen, đục ngầu chảy từ cửa xả C4 cạnh Quảng trường biển Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra biển, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Chứng kiến sự việc, người dân và du khách không khỏi lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường trong cao điểm mùa du lịch.

Đoạn clip được một người dân phát trực tiếp vào khoảng 15h chiều ngày 8/7, ghi nhận dòng nước có màu đen đục chảy ra khu vực bãi tắm, nơi có đông du khách đang vui chơi, tắm biển. Người đăng tải cũng phản ánh dòng nước có mùi khó chịu.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, UBND phường Sầm Sơn đã tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường và có báo cáo nhanh về vụ việc.

Người dân ghi lại khoảnh khắc dòng nước đen, có mùi chảy ra biển.

Tờ Dân Việt thông tin, UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có báo cáo cụ thể liên quan tới sự việc trên. Theo báo cáo, vào trưa 8/7, khu vực xảy ra mưa cục bộ với lượng mưa lớn. Cùng thời điểm, hệ thống van cửa phải đóng - mở của cửa xả C4 gặp sự cố, không thể đóng kín theo thiết kế, khiến một phần nước mưa trong hệ thống thu gom rò rỉ trực tiếp ra bãi biển.

Bên cạnh đó, tờ Lao Động thông tin thêm, trong sáng 9/7, lực lượng chức năng huy động 2 máy xúc cùng nhân lực có mặt tại điểm xảy ra sự cố, tiến hành đắp lấp tạm thời khu vực cống, không để nước thải tiếp tục chảy ra bãi biển. Tại khu vực này, nước thải không còn chảy ra biển, tuy nhiên sự cố đã để lại một rãnh sâu, dài hàng chục mét trên bãi cát.