HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xôn xao clip cô giáo mầm non tác động vào đầu trẻ trong lớp học

Hoài Nam |

Đoạn video ghi lại cảnh nữ giáo viên tại một trường mầm non ở Hà Tĩnh bị cho là có hành vi kéo tóc, tác động vào đầu bé trai ngay trong lớp học.

Tối 13/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một giáo viên được cho là có hành vi nghi “tác động” vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà. Theo nội dung video được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có hai giáo viên đang đứng lớp, nhiều cháu nhỏ ngồi học theo nhóm.

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là cầm tóc, kéo giật một bé trai. Khi bị tác động, cháu bé lập tức có phản xạ đưa tay ôm đầu. Đoạn clip dài gần một phút sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, anh Trương Tuấn Anh (phụ huynh cháu bé trong clip) xác nhận, con trai anh hiện đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà.

Theo anh Tuấn Anh, đoạn video trên được một phụ huynh khác trong lớp trích xuất và gửi lại. Sau khi xem, do quá bức xúc và lo lắng cho con, anh đã đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn làm rõ sự việc.

“Xem hình ảnh, gia đình tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Chúng tôi gửi gắm con vào trường với sự tin tưởng, nhưng khi thấy cách cô giáo hành xử như vậy thì không thể yên tâm”, anh Tuấn Anh cho biết.

Vị phụ huynh cũng bày tỏ, con trai mới 5 tuổi, đang trong độ tuổi rất nhạy cảm. Việc bị tác động vào vùng đầu sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Theo người bố, điều khiến gia đình lo lắng hơn là phản xạ của cháu bé trong clip. “Khi cô giáo tiến lại gần, phản xạ đầu tiên của cháu là ôm đầu. Điều đó khiến tôi nghi ngờ có thể trước đó cháu đã từng bị tác động tương tự”, anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh cũng cho biết, thời gian gần đây, con trai có biểu hiện không muốn đến trường, né tránh việc đi học. Sau khi xem clip, gia đình càng thêm lo ngại và đang cân nhắc việc chuyển trường cho cháu.

“Gia đình sẽ đề nghị nhà trường trích xuất camera gốc để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn phía nhà trường có thông tin chính thức, xử lý rõ ràng nếu có sai phạm”, phụ huynh bày tỏ.

Liên quan đến sự việc, sáng 14/4, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà xác nhận, ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã chủ động liên hệ với phụ huynh để trao đổi, đồng thời thành lập tổ xác minh để làm rõ sự việc.

“Từ trước đến nay, nhà trường luôn xây dựng môi trường giáo dục tốt. Sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của nhà trường”, vị lãnh đạo cho biết.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, nữ giáo viên xuất hiện trong clip là cô N., một giáo viên đã có nhiều năm công tác tại trường. Tuy nhiên, phía nhà trường khẳng định sẽ không bao che nếu có sai phạm nhằm bảo đảm bảo tính nghiêm minh và quyền lợi của trẻ.

“Chúng tôi đang tiến hành trích xuất lại toàn bộ dữ liệu camera để xem xét cụ thể, khách quan diễn biến sự việc. Đồng thời, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, xử lý theo đúng quy định”, đại diện nhà trường nói.

6 năm mới gặp bạn đại học, lúc thanh toán cả nhóm rời đi, người đàn ông "chết lặng" với chuyện sau lưng
Tags

báo Tiền Phong

trường mầm non Bắc Hà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại