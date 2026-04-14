Xôn xao clip cô giáo mầm non tác động vào đầu trẻ trong lớp học

Xôn xao clip cô giáo mầm non kéo tóc trẻ trong lớp học.

Tối 13/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một giáo viên được cho là có hành vi nghi “tác động” vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà. Theo nội dung video được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có hai giáo viên đang đứng lớp, nhiều cháu nhỏ ngồi học theo nhóm.

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là cầm tóc, kéo giật một bé trai. Khi bị tác động, cháu bé lập tức có phản xạ đưa tay ôm đầu. Đoạn clip dài gần một phút sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, anh Trương Tuấn Anh (phụ huynh cháu bé trong clip) xác nhận, con trai anh hiện đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà.

Theo anh Tuấn Anh, đoạn video trên được một phụ huynh khác trong lớp trích xuất và gửi lại. Sau khi xem, do quá bức xúc và lo lắng cho con, anh đã đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn làm rõ sự việc.

Hình ảnh nghi vấn cô giáo cầm tóc trẻ.

“Xem hình ảnh, gia đình tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Chúng tôi gửi gắm con vào trường với sự tin tưởng, nhưng khi thấy cách cô giáo hành xử như vậy thì không thể yên tâm”, anh Tuấn Anh cho biết.

Vị phụ huynh cũng bày tỏ, con trai mới 5 tuổi, đang trong độ tuổi rất nhạy cảm. Việc bị tác động vào vùng đầu sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Theo người bố, điều khiến gia đình lo lắng hơn là phản xạ của cháu bé trong clip. “Khi cô giáo tiến lại gần, phản xạ đầu tiên của cháu là ôm đầu. Điều đó khiến tôi nghi ngờ có thể trước đó cháu đã từng bị tác động tương tự”, anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh cũng cho biết, thời gian gần đây, con trai có biểu hiện không muốn đến trường, né tránh việc đi học. Sau khi xem clip, gia đình càng thêm lo ngại và đang cân nhắc việc chuyển trường cho cháu.

“Gia đình sẽ đề nghị nhà trường trích xuất camera gốc để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn phía nhà trường có thông tin chính thức, xử lý rõ ràng nếu có sai phạm”, phụ huynh bày tỏ.

Liên quan đến sự việc, sáng 14/4, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà xác nhận, ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã chủ động liên hệ với phụ huynh để trao đổi, đồng thời thành lập tổ xác minh để làm rõ sự việc.

“Từ trước đến nay, nhà trường luôn xây dựng môi trường giáo dục tốt. Sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của nhà trường”, vị lãnh đạo cho biết.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, nữ giáo viên xuất hiện trong clip là cô N., một giáo viên đã có nhiều năm công tác tại trường. Tuy nhiên, phía nhà trường khẳng định sẽ không bao che nếu có sai phạm nhằm bảo đảm bảo tính nghiêm minh và quyền lợi của trẻ.

“Chúng tôi đang tiến hành trích xuất lại toàn bộ dữ liệu camera để xem xét cụ thể, khách quan diễn biến sự việc. Đồng thời, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, xử lý theo đúng quy định”, đại diện nhà trường nói.