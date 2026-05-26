Xôn xao clip 2 cô gái mặc bikini đánh pickleball giữa ngày nắng nóng: Phản ứng của người xem trái ngược

Mới đây trên TikTok, một đoạn clip quay lại cảnh 2 cô gái chơi pickleball trong trang phục bikini đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Rõ ràng là đang đứng trên sân pickleball, cầm vợt chơi thể thao nhưng outfit lại giống như chuẩn bị xuống biển tắm nắng. hai cô gái xuất hiện với trang phục bikini, thoải mái di chuyển và đánh pickleball giữa sân. Đáng nói, cả hai còn đi dép tông thay vì giày thể thao như thông thường. Chính sự đối lập này khiến netizen không khỏi bàn tán rôm rả.

Mặc piano đánh pickleball gây tranh cãi. Nguồn: Tâm sự pickleball.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu về hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Phần lớn cư dân mạng cho rằng outfit của hai cô gái là không phù hợp với bối cảnh sân thể thao công cộng. Theo nhiều ý kiến, bikini vốn là trang phục dành cho bãi biển hoặc hồ bơi, trong khi pickleball vẫn là một bộ môn vận động cần sự thoải mái, kín đáo và đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Không ít người cũng cho rằng việc mặc bikini chơi thể thao ở không gian công cộng dễ khiến người khác chú ý quá mức, thậm chí tạo nên những tình huống nhạy cảm ngoài ý muốn khi vận động mạnh.

“Ủa sao lại mặc như này đi đánh pickleball, này là đồ đi biển mà”, “Bị vô tư quá ấy, chẳng hiểu mặc như này đánh pickleball để làm gì”, “Mặc bikini vận động mạnh thấy vừa khó chơi vừa dễ hớ hênh”, “Tưởng clip ở bãi biển không á”, “Môn này dạo này cứ gây tranh cãi vì trang phục hoài luôn”, ... là những bình luận của netizen.

Netizen cũng nhanh chóng tìm ra địa chỉ sân pickleball nêu trên. Hóa ra sân pickleball này nằm trong một resort 3 sao, nằm tại khu vực biển Aninuan, thuộc thị trấn Puerto Galera, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines. Nơi đây nổi tiếng là một điểm đến nghỉ dưỡng bình dân, phù hợp cho các cặp đôi và gia đình.

Chi tiết cả hai cô gái đi dép tông thay vì giày thể thao cũng khiến nhiều người đoán rằng đây chỉ là màn “đánh cho vui” sau khi vừa đi tắm biển xong.

Từ đó, có một số ý kiến cho rằng có thể “tạm chấp nhận” hay thông cảm cho lựa chọn trang phục của hai cô gái này. “Đây là sân trong resort mà, có thể họ đang đi biển rồi tiện vào chơi vài đường thôi”, “Không đi giày luôn thì chắc đánh giải trí thôi chứ không phải chơi nghiêm túc”, “Miễn không phản cảm quá thì cũng đâu cần căng”, “Đi nghỉ dưỡng thì người ta mặc thoải mái thôi”,... một số netizen bình luận.

Dẫu vậy, đông đảo cư dân mạng vẫn cho rằng việc sân pickleball nằm trong resort ven biển không đồng nghĩa với chuyện mặc bikini để chơi thể thao trở nên hoàn toàn bình thường.

Theo nhiều ý kiến, cần tách biệt khá rõ giữa “không gian nghỉ dưỡng” và “không gian vận động”. Bikini vốn là trang phục dành cho hoạt động bơi lội hoặc tắm nắng, trong khi pickleball lại là bộ môn cần di chuyển liên tục, cúi người, xoay người và vận động mạnh. Vì vậy, việc mặc bikini lên sân khiến không ít người cảm thấy hình ảnh bị “lệch bối cảnh”, giống đang tạo content hoặc thu hút sự chú ý hơn là đơn thuần chơi thể thao.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng việc đây là không gian công cộng trong resort - nơi có thể có gia đình, trẻ em hoặc nhiều nhóm khách khác cùng sử dụng dịch vụ - càng khiến câu chuyện trang phục trở nên nhạy cảm hơn. Theo họ, yếu tố tự do cá nhân là điều ai cũng tôn trọng, nhưng khi xuất hiện ở nơi công cộng, sự thoải mái của bản thân đôi khi vẫn cần đi kèm sự tinh tế và cân nhắc tới cảm nhận chung xung quanh.

“Không ai cấm mặc bikini cả, nhưng mặc gì đúng hoàn cảnh vẫn là chuyện khác”, một cư dân mạng bình luận.

Đây cũng không phải lần đầu tiên câu chuyện trang phục khi chơi pickleball trở thành đề tài gây tranh cãi trên MXH.

Khoảng 2 năm trở lại đây, cùng với độ phủ mạnh mẽ của bộ môn này, nhiều nội dung liên quan đến outfit ra sân pickleball liên tục viral. Từ váy tennis siêu ngắn, quần tập bó sát , cho đến váy ngắn cũn cỡn, bra top và cả bikini khi chơi ở bãi biển,... tất cả đều từng nhiều lần tạo ra tranh luận.

Cô gái khiến dân tình bức xúc vì từ trang phục đến cách tạo dáng đều không phù hợp lên sân pickleball.

Trên thực tế, pickleball không có quy định quá khắt khe về dress code. Tuy nhiên, phần lớn người chơi chuyên nghiệp hoặc các câu lạc bộ đều ưu tiên trang phục thể thao thoải mái, co giãn tốt và phù hợp cho việc di chuyển liên tục trên sân.

Các outfit phổ biến nhất thường là áo tanktop, áo thun thể thao, chân váy tennis có quần bảo hộ bên trong, quần short thể thao cùng giày chuyên dụng để hạn chế chấn thương khi vận động. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, trang phục chơi pickleball cũng cần đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong quá trình thi đấu hoặc luyện tập.

