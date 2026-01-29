Xôn xao cảnh bạn học cũ đã có gia đình ôm hôn nhau trong buổi họp lớp cuối năm: Sự thật là gì?

Mới đây, mạng xã hội Douyin (nền tảng video ngắn tương tự TikTok tại Việt Nam) xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 15 giây, ghi lại cảnh một cặp bạn học cũ ôm hôn thân mật trong buổi họp lớp cuối năm.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều tranh cãi trái chiều xoay quanh ranh giới cảm xúc, đời tư và trách nhiệm gia đình của người trưởng thành.

Theo ghi nhận, chỉ trong thời gian ngắn sau khi xuất hiện, hàng loạt từ khóa như “clip 15 giây bạn học cũ hôn nhau”, “họp lớp ôm hôn phản cảm”, “bạn học cũ đã có gia đình” đã leo top tìm kiếm trên Douyin, thu hút hàng triệu lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sốc trước mức độ thân mật công khai trong bối cảnh được cho là một buổi tụ họp bạn bè thông thường.

Theo thông tin ban đầu từ 163 và QQ, đoạn clip được quay tại một buổi họp lớp ở Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong video, sau khi đã uống rượu, một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bất ngờ ôm hôn nhau ngay giữa phòng riêng, xung quanh là tiếng reo hò, cổ vũ của những người có mặt. Khoảnh khắc này được chính bạn học cùng bàn dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ trong vòng vài giờ giờ, video đạt hàng chục triệu lượt xem, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Phía dưới video bắt đầu xuất hiện các thông tin như: người yêu cũ, đã có gia đình. Một số bình luận, bài đăng trên mạng xã hội còn mô tả chi tiết "một người từng thầm thương trộm nhớ từ thời học sinh, gặp lại bù đắp tiếc nuối". Điều này "thổi bùng" lên tranh cãi trên mạng xã hội, netizen chỉ trích đây là hành vi xấu, đáng lên án.

Nhiều người cũng tò mò về danh tính của cặp đôi, phản ứng của gia đình hai bên khi thấy clip này. "Tôi nghe nói cô vợ anh kia đã đệ đơn ly hôn" , một cư dân mạng bình luận.

Tựu chung, đã có rất nhiều đồn đoán xuất hiện xung quanh clip này... thậm chí còn biến các buổi họp lớp cuối năm trở nên xấu xí hơn trong mắt nhiều người. " Tôi không thể cho chồng tôi đi họp lớp bình thường sau khi xem clip này", một netizen bình luận.

Vài ngày sau đó, cặp đôi trong clip nêu trên đã trả lời phỏng vấn của truyền thông, lên tiếng xác nhận clip là thật nhưng họ là vợ chồng hợp pháp. Trước đây là bạn học cũ, chứ không phải hai người đã có gia đình riêng như tin đồn. Video bị hiểu lầm và phóng đại để câu view. Và clip này cũng đã được quay từ rất lâu, cũng trong một buổi họp lớp chứ không phải gần đây.

Cặp đôi mong muốn dư luận dừng lan truyền tin giả, vì không có chuyện "hai gia đình tan vỡ" hay ly hôn.

Lúc này, netizen lại quay sang chỉ trích người quay lén và phát tán clip; trách nhiệm lớn nhất thuộc về người đăng video.

Nguồn: Douyin, 163, QQ.