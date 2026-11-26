Nhiều người dân tại Tây Ninh bất ngờ đổi đời khi cùng trúng xổ số kiến thiết Đồng Nai. Riêng tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, người dân trúng tổng cộng 80 tờ vé số, trong đó có 16 tờ giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng và 64 tờ giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Ngày 26/11, thông tin nhiều người dân tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cùng trúng số độc đắc với 16 tờ vé số giải đặc biệt và hàng chục vé trúng giải phụ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Người dân xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh may mắn trúng hàng loạt vé số độc đắc và giải phụđặcbiệt trong kỳ mở thưởng ngày 25/11. Ảnh: MH.

Theo xác nhận của chủ một đại lý vé số tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, đại lý này chính là nơi cung cấp lô vé số trúng thưởng nói trên.

Các vé số trúng thưởng thuộc Công ty Xổ số kiến thiết TP. Đồng Nai, mở thưởng ngày 25/11, mang dãy số 279577. Số vé này do ông Mười Hoàng - người bán vé số dạo lâu năm - lấy từ đại lý rồi mang đi bán tại khu vực xã Bến Cầu và phường Gò Dầu (trước đây thuộc huyện Bến Cầu và huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Dãy số 279577 của Xổ số kiến thiết TP. Đồng Naimang lại vận may cho nhiều người dân tại Tây Ninh.

Đáng chú ý, riêng tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, người dân đã trúng tổng cộng 80 tờ vé số, trong đó có 16 tờ giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng và 64 tờ giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng mà người dân tại xóm Rừng Dầu trúng được lên tới 35,2 tỷ đồng (chưa tính thuế thu nhập cá nhân).

Ngoài ra, nhiều người dân ở phường Gò Dầu cũng gặp may khi trúng tổng cộng 80 tờ vé giải phụ đặc biệt, tương ứng số tiền thưởng 4 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vé số trúng thưởng, chủ đại lý cùng nhân viên đã sử dụng ô tô, mang theo hàng chục tỷ đồng tiền mặt đến tận nhà người dân tại xã Bến Cầu để đổi vé và trao tiền thưởng.

Thông tin về hàng loạt người dân cùng trúng số với giá trị giải thưởng lớn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.