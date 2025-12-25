Xôn xao bức ảnh Phí Thanh Thảo về quê Lý Đức, nam cầu thủ lộ cơ ngơi hoành tráng ở Tây Ninh

Thời gian gần đây, Phạm Lý Đức (SN 2003, Tây Ninh) đang là cái tên được cộng đồng mạng “săn đón”. Nam cầu thủ trẻ nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ sau SEA Games 33 cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Không chỉ bởi kỹ năng, kinh nghiệm trên sân mà còn vì visual điển trai, chiều cao nổi bật, tính cách thân thiện.

Trai đẹp 6 múi Phạm Lý Đức gây sốt từ sân cỏ đến đời thường

Cũng vì vậy mà mọi thông tin liên quan đến Lý Đức đều được netizen tìm kiếm, viral khắp cõi mạng những ngày vừa qua. Đáng chú ý trong đó, cái tên của hot boy sinh năm 2k3 này liên tục được gắn với “hoa khôi bắn súng” Phí Thanh Thảo (SN 2004). Được biết do cả hai có một vài tương tác dễ thương trên MXH, lại cùng có visual trai xinh gái đẹp nên khiến dân tình rần rần “đẩy thuyền”.

Song mới đây, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay bức ảnh được cho là Phí Thanh Thảo về quê nhà của Lý Đức. Trong một bức hình được người hâm mộ đăng tải, không ít người nhận ra nữ xạ thủ cũng có mặt. Đặc biệt, cô còn hướng ánh mắt về phía Lý Đức khiến netizen bày tỏ: “Tôi cảm giác có gì đó nhưng tôi không chứng minh được”.

Bức ảnh được cho là Phí Thanh Thảo về thăm quê nhà Lý Đức được netizen lan truyền trên MXH

Lý Đức và Phí Thanh Thảo được netizen nhiệt tình "đẩy thuyền" thời gian gần đây

Tuy nhiên về phía Lý Đức và Phí Thanh Thảo, cả hai đều không lên tiếng về mối quan hệ hay phản ứng trước màn “đẩy thuyền” của dân tình. Cả hai vẫn đang là đồng nghiệp của nhau. Ngoài ra, Phí Thanh Thảo cũng chỉ bày tỏ về chuyện đời tư mới đây khi cô xác nhận đã chia tay bạn trai Vũ Tiến Nam và khẳng định không “cắm sừng” như một số tin đồn đang lan truyền.

Bỏ qua chuyện tình cảm, không ít người lại dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ ngơi ở quê của cầu thủ Phạm Lý Đức.

Bởi nhìn qua một số bức hình, ai cũng nhận ra nhà của nam cầu thủ ở Tây Ninh rất rộng rãi, khang trang. Được biết, tháng 11/2024, gia đình Lý Đức mới chính thức làm tân gia nhà mới. Căn nhà có diện tích thoáng đãng, phía trước có một khoảng sân rộng, được lắp gạch sáng bóng.

Nhiều người tìm kiếm về nhà cửa, cơ ngơi ở quê của Lý Đức

Ngôi nhà khang trang ở Tây Ninh của gia đình Lý Đức có khoảng sân rất rộng, là nơi để mọi người cùng theo dõi các trận đấu của nam cầu thủ

Đây cũng chính là không gian được sử dụng để mẹ Lý Đức bán đồ ăn, hay tụ tập gia đình, bạn bè mỗi khi có cỗ bàn. Hoặc khi những lúc Lý Đức có trận đấu, gia đình nam cầu thủ cũng tổ chức ăn uống để mời người thân sang cùng xem, giao lưu và cổ vũ.

Tổng thể ngôi nhà không được chia sẻ quá nhiều tuy nhiên qua một số góc quay, căn nhà ở quê của Lý Đức được thiết kế theo phong cách hiện đại. Sử dụng tone màu trắng - xám làm chủ đạo, phòng khách được bày trí sang trọng, có một nơi riêng để trưng bày huy chương, giấy khen, cúp của Lý Đức.

Một số hình ảnh bên trong phòng khách của gia đình Lý Đức

Nam cầu thủ được gia đình ủng hộ, động viên trên con đường sự nghiệp

Trên trang cá nhân của mẹ cầu thủ, cô Điệp thường chia sẻ rất nhiều những hình ảnh về cuộc sống đời thường của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc động viên tinh thần, ủng hộ con trai khi thi đấu. Điều này khiến nhiều người nhận xét Phạm Lý Đức là chàng trai may mắn khi luôn có gia đình là hậu phương vững chắc phia sau, làm động lực để cố gắng trên con đường sự nghiệp.

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, đến từ Tây Ninh. Năm đó, VĐV Lý Đức - lực sĩ vàng của thể thao Việt Nam đã lần thứ 6 đoạt HCV giải vô địch thể dục thể hình châu Á. Với mong muốn con trai cũng khỏe mạnh như VĐV Lý Đức, chú Tuấn - ba của cầu thủ Phạm Lý Đức đã lấy tên này để đặt cho con.

Năm 2023, anh gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sau đó được cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2024, Lý Đức khoác áo U21 HAGL và cùng đội giành chức vô địch quốc gia ở lứa tuổi này.

Đến V-League 2024 - 2025, trung vệ cao 1m82 được đôn lên thi đấu cho đội một HAGL và lập tức chiếm suất đá chính nhờ phong độ thi đấu của mình. Trong mùa giải này, Lý Đức thi đấu 16 trận, ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tháng 7/2025, anh đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, mở ra cơ hội cọ xát với các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Cũng trong tháng 7 này, chàng cầu thủ góp 1 bàn thắng quan trọng, cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lý Đức thừa nhận mẹ từng là người phản đối gay gắt nhất, nhưng cũng là người luôn có mặt ở tất cả những cột mốc quan trọng. Có lẽ vì vậy mà ngay sau khi giành được HCV SEA Games 33 cùng với U22 Việt Nam, ở phần chia sẻ nhanh ngay tại sân Rajamangala (Thái Lan) trên FPT Play, đầu tiên, Lý Đức bày tỏ sự xúc động:

“Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng”.