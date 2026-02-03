Xôn xao ảnh Lý Đức tình tứ nắm tay hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo sau drama tình ái

Cộng đồng người hâm mộ thể thao Việt Nam đang đổ dồn sự chú ý vào nghi vấn hẹn hò giữa "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo và trung vệ trẻ Phạm Lý Đức. Mối quan hệ của cặp đôi "trai tài gái sắc" này đã chuyển từ diện tin đồn sang những minh chứng rõ nét sau một sự cố đăng ảnh đầy bất ngờ.

Đỉnh điểm của sự chú ý diễn ra vào ngày 2/2, khi Phí Thanh Thảo bất ngờ đăng tải một bức ảnh cực kỳ thân mật lên Story cá nhân. Trong ảnh, cô nép sát và nắm tay Phạm Lý Đức đầy tình tứ tại một quán cà phê. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 phút, tấm hình đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Dù vậy, khoảnh khắc này đã kịp thời được cư dân mạng chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt, được coi là lời khẳng định ngầm cho tình cảm của cả hai?

Lộ bức ảnh tay trong tay của cặp đôi (Ảnh: TikTok)

Dân mạng bắt gặp cả 2 đi hẹn hò (Ảnh: TikTok)

Thanh Thảo từng đến trận đấu của Lý Đức cùng U22 Việt Nam ở Thái Lan (Ảnh: PH)

Lý Đức thả tim mọi bài đăng của Thanh Thảo (Ảnh: CMH)

Mối lương duyên giữa nữ xạ thủ sinh năm 2004 và trung vệ sinh năm 2003 bắt đầu rộ lên từ cuối năm 2025 sau SEA Games 33. Người hâm mộ đã tinh mắt phát hiện Phí Thanh Thảo sử dụng ốp điện thoại in hình Phạm Lý Đức đang ăn mừng bàn thắng tại SEA Games 33. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho biết cô đã có chuyến thăm gia đình nam cầu thủ tại Bến Cầu, Tây Ninh, cho thấy mối quan hệ tiến triển rất nghiêm túc.

Trước đó, tính đến cuối tháng 12/2025, cả hai vẫn khẳng định mối quan hệ hiện tại chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Trên trang TikTok cá nhân, Phí Thanh Thảo đã khéo léo đính chính tin đồn bằng dòng trạng thái ngắn gọn: "Chỉ là fan hâm mộ thôi", nhưng cô vẫn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tích cực tương tác với chàng trung vệ trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, bạn trai cũ của Thanh Thảo vẫn khẳng định còn mối quan hệ tình cảm với cô nàng bắn súng. Dẫu vậy, sau SEA Games 33, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt.

Trung vệ Lý Đức cao 1,82m này là trụ cột của CLB Công an Hà Nội và là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Anh được đánh giá là một trong những lá chắn thép tương lai của ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik. Phí Thanh Thảo sinh năm 2004 là VĐV bắn súng từng tham dự SEA Games.