Xôn xao 1 ông chồng ở TP.HCM định đưa cho vợ mới sinh 5 tháng 50 triệu để làm mẹ đơn thân vì "không chịu làm việc"

Mới đây, một bài đăng trên MXH trong hội nhóm chuyên bàn luận về chuyện gia đình, chi tiêu đã khiến netizen bình luận không ngớt. Theo đó, nhân vật chính là một người chồng 33 tuổi, làm việc tại TP.HCM với mức lương khoảng 11 triệu đồng/tháng. Sau khi vợ sinh con trai được 5 tháng và đang ở quê ngoại, anh cho biết cuộc hôn nhân của mình đang rơi vào tình trạng căng thẳng đến mức… phải đặt lên bàn cân bằng một con số cụ thể: 50 triệu đồng.

Người chồng này cho biết, mâu thuẫn lớn nhất đến từ quan hệ giữa hai gia đình. Phía gia đình anh, đặc biệt là mẹ thường có những lời lẽ bị cho là nặng nề, thậm chí coi thường nhà ngoại. Sự áp đặt và áp lực này khiến vợ anh sợ hãi và không muốn quay lại TP.HCM, dù trước đó hai vợ chồng đã thống nhất rằng sau Tết sẽ đưa con vào sống cùng.

Ở chiều ngược lại, anh cũng cho rằng vợ mình khá thụ động trong việc chăm sóc gia đình. Khi còn ở TP.HCM, phần lớn việc nhà từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đến lo kinh tế đều do anh đảm nhận. Còn việc chăm con, theo anh, vợ chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của bà ngoại.

Bài đăng đang thu hút sự chú ý trên MXH

Công việc làm đêm kéo dài, cộng thêm việc phải di chuyển quãng đường gần 700km mỗi lần về quê thăm vợ con khiến anh kiệt sức. Từ tháng 1 đến nay, anh thừa nhận mình chưa về thăm con lần nào vì quá áp lực công việc lẫn tinh thần.

Chính vì vậy, anh dự tính đưa vợ 50 triệu đồng và để vợ lựa chọn quay lại TP.HCM xây dựng cuộc sống gia đình nhỏ cùng nhau hoặc ở lại quê và bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân.

Câu chuyện này ngay lập tức gây nhiều tranh luận bởi cách ứng xử của những người trong cuộc. Hơn nữa, điều này cũng phần nào nói lên một thực tế không hiếm gặp: Kinh tế không ổn định, sau khi có con, áp lực hôn nhân càng bộc lộ rõ.

“Không thể đổ hết trách nhiệm cho người chồng”

Trong rất nhiều bình luận dưới bài đăng, không ít cư dân mạng cho rằng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người đàn ông trong câu chuyện, cảm giác kiệt sức mà anh mô tả cũng không phải điều quá khó hiểu.

Không ít người cũng chú ý đến chi tiết khi hai vợ chồng còn sống cùng nhau ở TP.HCM trước đây, người chồng cho biết phần lớn việc nhà như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đều do mình đảm nhận. Sau khi vợ sinh con và ở lại quê ngoại, khoảng cách địa lý cộng thêm mâu thuẫn giữa hai bên gia đình khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Trong khi anh cho rằng mình đang phải gồng gánh kinh tế và công việc, thì phía vợ lại cảm thấy thiếu sự chia sẻ trong việc chăm con.

Chính vì vậy, một số cư dân mạng cho rằng việc người chồng đề xuất ra ở riêng, tách khỏi gia đình để giảm áp lực mẹ chồng - nàng dâu là một hướng khá thực tế. Trong bối cảnh nhiều cặp vợ chồng trẻ phải sống chung với gia đình, việc có không gian riêng đôi khi là cách duy nhất để giảm xung đột.

Bên cạnh đó, con số 50 triệu cũng được một số người nhìn nhận theo hướng khác. Thay vì coi đó là “giá của sự chia tay”, họ cho rằng đây có thể chỉ là khoản tiền mà người chồng tích góp được sau thời gian làm việc vất vả và anh muốn dùng nó như một cách để đặt ra ranh giới rõ ràng cho tương lai của cả hai.

Ảnh minh hoạ

Theo luồng ý kiến này, điều đáng chú ý không nằm ở số tiền, mà ở việc người đàn ông đang cố gắng đưa ra một quyết định dứt khoát sau khi cảm thấy bản thân đã ở trong trạng thái quá tải quá lâu.

- “Nhiều người chỉ nhìn vào chuyện anh này đưa ra 50 triệu rồi nói là lạnh lùng, nhưng thử đặt mình vào vị trí đó xem. Lương 11 triệu, làm ca đêm, một mình sống ở TP.HCM, mỗi lần về thăm vợ con phải đi 700km. Đó không phải cuộc sống của một người đang ‘vô trách nhiệm’. Ngược lại, nghe giống một người đang kiệt sức. Khi con người ta bị dồn đến mức đó, họ sẽ cần một ranh giới rõ ràng để biết mình còn đang cố gắng vì điều gì”.

- “Ở đây có một chi tiết nhiều người bỏ qua, anh ấy đề nghị ra ở riêng. Điều đó nghĩa là anh ta cũng nhận ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vấn đề thật sự và sẵn sàng tách khỏi gia đình mình để bảo vệ vợ. Không phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó. Nếu mục tiêu là ‘bỏ vợ’, anh ta đã không cần đưa ra phương án này”.

- “Làm ca đêm với mức lương như vậy cũng đã là một sự cố gắng. Không phải đàn ông nào cũng có thể kiếm vài chục triệu để gánh cả gia đình. Hôn nhân không thể bền nếu chỉ một người cố gắng. Vợ chồng cần ngồi lại nói chuyện, nếu ra ở riêng thì càng phải xác định rõ việc chia sẻ trách nhiệm: chồng tập trung làm kinh tế, vợ chăm con và quán xuyến nhà cửa, nhưng chồng cũng cần phụ vợ chăm con khi về nhà. Nuôi con và giữ gìn gia đình vốn là trách nhiệm chung của cả hai”.

- “Đọc bài mình thấy điều đáng buồn nhất không phải là 50 triệu, mà là hai vợ chồng đang ở hai nơi khác nhau, mỗi người đều có nỗi khổ riêng nhưng lại không thể ngồi lại với nhau. Khi khoảng cách địa lý và khoảng cách cảm xúc cùng xuất hiện, hôn nhân rất dễ biến thành một cuộc kéo co mệt mỏi”.

Đàn ông bản lĩnh không ai đặt 50 triệu đồng để quyết định hôn nhân

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng lại bày tỏ sự khó đồng tình với cách giải quyết của người chồng, cho rằng việc đặt ra con số 50 triệu kèm hai lựa chọn gần như “ở lại hoặc ra đi” là quá cứng rắn. Thậm chí có không ít người cho rằng đây là hành động thiếu bản lĩnh, đặc biệt khi con của hai người mới chỉ 5 tháng tuổi.

Theo nhiều ý kiến, giai đoạn sau sinh vốn là khoảng thời gian nhạy cảm đối với phụ nữ. Không chỉ phải phục hồi sức khỏe sau quá trình mang thai và sinh nở, người mẹ còn phải thích nghi với việc chăm sóc một em bé sơ sinh, điều vốn đã đủ áp lực ngay cả khi có sự hỗ trợ từ gia đình. Chính vì vậy, việc người vợ dựa nhiều vào bà ngoại để chăm con trong những tháng đầu đời cũng được cho là khá phổ biến.

Từ góc nhìn này, một số cư dân mạng cho rằng việc đặt ra một “tối hậu thư” vào thời điểm người vợ vẫn đang trong giai đoạn hậu sinh nở có thể khiến áp lực tâm lý càng lớn hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc đến chi tiết về mâu thuẫn giữa hai bên gia đình. Trong chính bài đăng, người chồng thừa nhận mẹ mình từng có những lời lẽ nặng nề với nhà ngoại, khiến vợ cảm thấy bị coi thường và không muốn quay lại TP.HCM. Vì vậy, theo một số ý kiến, nguyên nhân của câu chuyện không chỉ nằm ở mối quan hệ giữa hai vợ chồng, mà còn xuất phát từ áp lực trong gia đình chồng.

Ảnh minh hoạ

Không ít cư dân mạng cho rằng câu chuyện này là tổng hợp của nhiều áp lực chồng chéo: Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, khoảng cách địa lý giữa hai vợ chồng, gánh nặng kinh tế và cả việc chăm con nhỏ trong những tháng đầu đời. Nhiều người cho rằng một cuộc hôn nhân có quá nhiều mâu thuẫn chồng chéo thì khó có thể giải quyết bằng con số 50 triệu đồng.

- “50 triệu là xong hết trách nhiệm à? Có thể không còn nghĩa vụ với vợ, nhưng đứa trẻ là con mình thì vẫn phải có trách nhiệm chứ. Nuôi một đứa bé tốn kém thế nào ai cũng biết, 50 triệu thì được bao lâu. Nghĩ đơn giản như vậy thì hơi vô trách nhiệm rồi”.

- “Điều khiến mình khó đồng tình nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cách anh ấy biến hôn nhân thành một lựa chọn kiểu ‘nhận tiền hay quay về’. Hôn nhân vốn là một quá trình cùng nhau giải quyết vấn đề, chứ không phải đặt ra một điều kiện rồi yêu cầu đối phương chọn ngay lập tức. Đặc biệt khi con mới 5 tháng tuổi, cả hai đều đang ở giai đoạn nhạy cảm”.

- “Mình nghĩ trong chuyện này không ai hoàn toàn đúng. Mẹ chồng cư xử chưa ổn, vợ cũng có phần chưa chia sẻ, còn cách đưa 50 triệu để vợ chọn thì hơi cực đoan. Ra ở riêng có lẽ là hướng hợp lý nhất. Nhưng con còn quá nhỏ, hai vợ chồng nên cố gắng vượt qua giai đoạn 1-2 năm đầu vì phụ nữ sau sinh chịu nhiều áp lực. Nếu thật sự không thể tiếp tục, thì ngoài 50 triệu ban đầu, người chồng vẫn cần có trách nhiệm chu cấp cho con lâu dài”.

- “Mình đọc bài thấy cả hai đều đang mệt mỏi, nhưng cách anh chồng giải quyết lại giống như đang cố cắt gọn một câu chuyện phức tạp thành hai lựa chọn đơn giản. Trong khi thực tế, giữa ‘ở lại’ và ‘ra đi’ còn rất nhiều thứ cần được nói chuyện, thỏa thuận và thay đổi”.

Câu chuyện hiện vẫn đang tiếp tục thu hút nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Có người nhìn thấy sự mệt mỏi của một người chồng đang quá tải trách nhiệm, cũng có người cảm nhận nỗi áp lực của một người mẹ mới sinh con.

Giữa những tranh luận đó, câu hỏi mà người đàn ông đặt ra ở cuối bài viết vẫn khiến nhiều người suy nghĩ: Trong một cuộc hôn nhân đang rạn nứt, đâu mới là ranh giới giữa việc cố gắng cứu vãn và việc chấp nhận buông tay?