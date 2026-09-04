"Xôi Mây Lý Thường Kiệt sẽ đóng cửa ngay trong tháng này"? - Có thật là hàng xôi 30 năm tuổi quen mặt người Hà Nội sẽ không còn?

Nhiều năm gắn bó với người dân Thủ đô, hàng xôi này vẫn luôn tấp nập khách mỗi ngày, bán vài trăm gói xôi và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách.

Thông tin Xôi Mây trên phố Lý Thường Kiệt sắp đóng cửa gần đây khiến nhiều thực khách Hà Nội tiếc nuối. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy hàng xôi hơn 30 năm tuổi này không đóng cửa mà chỉ chuẩn bị chuyển sang địa điểm mới tại số 51 Hàng Bài.

Nằm tại số 31 Lý Thường Kiệt, đoạn giao với phố Hàng Bài, Xôi Mây từ lâu là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Thủ đô. Hàng xôi gia truyền này nổi tiếng với món xôi xéo dẻo thơm, đậu xanh bào mịn và đôi tay thoăn thoắt gói xôi của người bán.

Gói xôi xéo dẻo thơm, đậu xanh bào mịn là hương vị làm nên tên tuổi Xôi Mây

Từng là một hàng xôi vỉa hè đông khách, Xôi Mây sau đó chuyển vào trong nhà khi hoạt động kinh doanh trên vỉa hè được sắp xếp lại. Dù không còn không gian bán hàng như trước, quán vẫn tấp nập khách ra vào mỗi ngày.

Tin đồn đóng cửa và tấm biển thông báo ngay trước cửa quán

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng: “Xôi Mây ở Lý Thường Kiệt sẽ đóng cửa ngay trong tháng này. Một địa chỉ quen thuộc sẽ chỉ còn trong ký ức của người dân Thủ đô”.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội threads khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích ẩm thực Hà Nội. Không ít thực khách bày tỏ sự tiếc nuối trước nguy cơ một hàng xôi lâu năm có thể biến mất khỏi con phố quen thuộc.

Tuy nhiên, khi có mặt tại cửa hàng để xác minh thông tin, chúng tôi ghi nhận ngay trước cửa quán có treo biển thông báo Xôi Mây sẽ chuyển về địa chỉ số 51 Hàng Bài từ ngày 20/9.

Như vậy, Xôi Mây không đóng cửa như những thông tin đang lan truyền mà chỉ thay đổi địa điểm kinh doanh. Với nhiều khách quen, thông tin này phần nào giúp họ yên tâm bởi một địa chỉ ẩm thực quen thuộc vẫn sẽ tiếp tục phục vụ thực khách.

Bên trong cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt, hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp. Người đến mua mang về liên tục ra vào, trong khi một số thực khách ngồi lại thưởng thức ngay tại quán.

Xôi Mây không đóng cửa mà chỉ chuyển sang địa điểm mới ngay gần đó

Đáng chú ý, trong thời điểm ghi nhận, một số khách nước ngoài cũng tìm đến và ngồi thưởng thức món xôi xéo.

Hình ảnh du khách nước ngoài xuất hiện tại một hàng xôi bình dân giữa trung tâm Hà Nội cho thấy sức hút của món ăn truyền thống này không chỉ giới hạn trong cộng đồng khách địa phương.

Mỗi ngày bán vài trăm gói xôi, khách quen đủ mọi lứa tuổi

Chủ quán cho biết mỗi ngày cửa hàng bán khoảng vài trăm gói xôi. Trong những khung giờ cao điểm, người bán gần như không có nhiều thời gian nghỉ tay.

Từng thao tác múc xôi, thêm đậu xanh, hành phi và gói xôi được thực hiện nhanh chóng. Sự nhanh nhẹn của người bán từ lâu cũng trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc với khách hàng từng ghé Xôi Mây.

Đôi tay chị chủ thoăn thoắt gói xôi, nhanh đến mức nhiều khách đứng chờ cũng phải chăm chú dõi theo

Bên cạnh món ăn, thái độ thân thiện và thoải mái của chủ quán cũng là một trong những lý do khiến nhiều thực khách quay trở lại.

Chị Hòa, 47 tuổi, sống tại Hà Nội, vừa đưa hai con đến trường và tranh thủ ghé mua xôi cho gia đình. Chị cho biết đây là một trong những hàng xôi quen thuộc của gia đình trong nhiều năm qua. “Đây là hàng xôi ruột của cả gia đình tôi. Tôi đã ăn ở đây mấy chục năm rồi nên rất quen hương vị”, chị Hòa chia sẻ.

Theo chia sẻ, khách hàng của quán chủ yếu là khách quen và có độ tuổi khá đa dạng, từ trẻ nhỏ, học sinh, người đi làm cho đến người lớn tuổi. Không ít người ghé quán sau khi đưa con đi học, trên đường đi làm hoặc mua mang về cho cả gia đình.

Một phần sức hút của Xôi Mây đến từ mức giá phù hợp. Mỗi suất xôi tại đây có giá dao động từ khoảng 10.000 đến 35.000 đồng, tùy theo loại và phần ăn mà khách lựa chọn.

Từng xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc

Tên tuổi của Xôi Mây từng được biết đến rộng rãi hơn sau khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc. Hàng xôi này từng được chuyên gia ẩm thực Baek Jong Won giới thiệu như một trong những món ăn đáng thử khi đến Hà Nội.

Sau chương trình, lượng khách nước ngoài tìm đến quán được cho là tăng đáng kể. Với nhiều du khách, đây không chỉ là một bữa ăn nhanh mà còn là cơ hội trải nghiệm món xôi truyền thống giữa khu phố trung tâm của Hà Nội.

Từ một hàng xôi vỉa hè quen thuộc, Xôi Mây đã trải qua nhiều thay đổi cùng sự chuyển động của đô thị. Quán từng phải lùi vào trong nhà khi hoạt động kinh doanh trên vỉa hè được siết chặt, và nay tiếp tục chuẩn bị rời số 31 Lý Thường Kiệt để chuyển sang địa chỉ mới tại số 51 Hàng Bài.

Dù thay đổi địa điểm, lượng khách quen vẫn là nền tảng giúp hàng xôi này duy trì sức hút trong nhiều năm. Với thực khách, điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc Xôi Mây còn ở số 31 Lý Thường Kiệt hay không, mà là hàng xôi quen thuộc vẫn tiếp tục mở cửa để phục vụ những người đã gắn bó với hương vị này suốt nhiều năm qua.