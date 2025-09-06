Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.
"Mâm cỗ cúng này của nhà tôi từ sáng đến giờ có hơn 30 khách đặt hàng rồi, thông thường mâm cỗ kiểu này được ưa chuộng vào ngày cúng thần tài hơn, còn những ngày rằm thường khách mua xôi, gà và đồ cúng nấu sẵn hơn" anh Hoài Nam, một chủ hàng, cho biết.
Theo khảo sát của PV Báo Điện Tử VTC News tại chợ Hàng Bè, các loại thực phẩm dùng để cúng lễ như gà ngậm hoa hồng có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/con, xôi giá 50.000 đồng/đĩa, chim quay giá 100.000 đồng/kg.
Lực lượng shipper của các quầy gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật giao hàng.
Các mẹt hoa cúng với nhiều loại hoa có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/mẹt.