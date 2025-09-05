Cô gái bị đánh giữa đêm trên phố Hà Nội: Clip bị tung lên mạng kèm một lời thách thức

Sự việc cô gái L.D.A. (19 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một nhóm khoảng 5 người đánh hội đồng, quay lại clip xảy ra vào đêm 31/8 vừa qua. Theo lời kể của D.A. thì vào khoảng 23h45 ngày 31/8, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn tên Vy, rủ xuống dưới nhà để nói chuyện. D.A. đã đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương, phường Kim Liên để gặp Vy.

Tuy nhiên khi vừa đến nơi, cô đã bị nhóm cả nam lẫn nữ đánh hội đồng. Một người còn đứng quay lại clip. Từ nội dung đoạn clip ghi lại có thể thấy, D.A. bị nhóm người đánh bằng tay, chân và cả mũ bảo hiểm.

"Vừa đến nơi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ có 3 bạn nữ lao vào đánh, trong đó một người tên Khuê. Sau đó, nam thanh niên và một cô gái khác cũng tham gia. Họ kéo tôi từ bên này sang bên kia đường, đánh liên tiếp...”, D.A. kể lại diễn biến trên VietNamNet.

D.A. bị nhóm người đánh trong đêm trên phố Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip)

D.A. bị đánh bầm tím cả người, điện thoại của cô cũng bị vỡ vụn. Không dừng lại ở đó, clip ghi lại cảnh D.A. bị đánh sau đó đã được tung lên mạng xã hội, kèm theo những lời chửi bới, thách thức, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa".

D.A. sau đó đã đến Công an phường Kim Liên trình báo sự việc. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Từ ngày 1/9 đến nay, nạn nhân vẫn nằm viện điều trị. Gia đình phải tự lo toàn bộ chi phí y tế, trong khi nhóm đối tượng liên quan tiếp tục nhắn tin đe dọa, khiến cả nạn nhân và người thân sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi.

Thông tin trên Dân Trí, Lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, từ đó có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.