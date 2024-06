Xoài Non đáp trả cực gắt tin đồn chia tay Xemesis vì ít học, ăn bám và đào mỏ nhà chồng sau bao ngày im lặng

Những thông tin liên quan đến nghi vấn trục trặc tình cảm của Xoài Non và Xemesis tiếp tục được dân tình bàn tán. Đáng chú ý hơn, khi nam streamer nổi tiếng khai trương quán ốc vào tối 31/5, Xoài Non bỗng dưng mất hút - thái độ hoàn toàn trái ngược trong những lần kinh doanh trước đây của Xemesis.

Netizen không khỏi thắc mắc: Xoài Non làm gì giữa lúc ồn ào này?

Xoài Non và Xemesis

Vào sáng 1/6, Xoài Non đăng story nói rõ ràng về chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng. Cô khẳng định mình chưa bao giờ xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột, mỗi ngày vẫn nỗ lực đi làm để kiếm tiền nhưng vẫn bị cư dân mạng dè bỉu và thêu dệt chuyện không đúng.

"21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Trong khi mỗi ngày đều phải đi làm để tự lo cho bản thân và gia đình vậy mà lúc nào cũng bị mang danh ăn bám và đào mỏ. Cũng là con người với nhau sao ác với nhau quá trời. Thêu dệt những câu chuyện đọc xong chỉ thấy sao mà đáng sợ" - Xoài Non nói.

Tuyên bố mới nhất của Xoài Non

Trước đó, vào tối 31/5, Xoài Non có màn đáp trả với cư dân mạng trên kênh TikTok về chuyện học hành. Theo đó phía dưới clip giới thiệu phiên livestream sắp tới, nhiều người đã để lại bình luận mỉa mai và cô nàng không ngại “combat”.

Khi có người nói “Thấy tầm quan trọng của việc học chưa?” , Xoài Non đáp: “Ráng cầm cái bằng ra đời kiếm tiền nha. Cái miệng cỡ đó ra ngoài đời người ta thương dữ lắm đó gái”.

Hoặc với bình luận “Giàu có mà người ta nói không có học thức hoặc đồ ít học ta nói nó đau” , cô trả lời: “Thì sao hả bạn? Cái học thức bạn nói tốt thật nhưng cũng không đồng nghĩa với không học là này kia đâu bạn. Bạn nói xong mình thấy không cùng tần số ấy bạn”.

Xoài Non đáp trả cư dân mạng chuyện học vấn

Ngoài ra khi có ý cho rằng Xoài Non phải livestream kiếm nhiều tiền để có thể sánh với chồng, nếu không sẽ bị khinh thường, cô nàng nói: “Ai đồn mình bị khinh vậy. Tui nói hay mọi người đồn?”.

Tin đồn bị chồng và nhà chồng khinh thường cũng được trả lời

Trước đó trên MXH xuất hiện tìm kiếm phổ biến "Xoài Non bị khinh thường"

Xoài Non phải lên tiếng gay gắt như vậy vì suốt thời gian qua, đặc biệt là khi rộ lên nghi vấn Xoài Non trục trặc tình cảm với Xemesis nhiều người cho rằng lý do xuất phát từ việc khác biệt trình độ học thức của cô và chồng, chưa đủ trưởng thành để làm dâu hào môn, thậm chí, có bình luận còn ác ý nói cô lấy chồng vì tiền, ăn bám chồng và nhà chồng.

Trước đây, vào năm 2020, cô từng có tuyên bố gây tranh cãi về chủ đề học vấn - kiếm tiền. Theo đó khi có người hỏi tại sao lại quyết định nghỉ học cấp 3, cô cho biết lý do là lúc đi học xảy ra rất nhiều chuyện. Dù cô nàng đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả nhận lại không như mong đợi mà rất thấp, sinh ra cảm giác chán nản nên quyết định bỏ học vào cuối năm lớp 10.

Việc này khiến bố mẹ Xoài Non rất buồn nên cô muốn chứng minh cho gia đình và mọi người thấy mình có thể thành công, có thể kiếm nhiều tiền. Cuối cùng vợ Xemesis khẳng định:

“Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu hông?".

Xoài Non gây tranh cãi khi nói về học vấn - tiền bạc vào năm 2020

Thời điểm đó, phát ngôn của Xoài Non khiến nhiều người không đồng tình, bình luận ném đá vì cho rằng cô coi nhẹ việc học, đề cao giá trị của đồng tiền. Các ý kiến cũng nhận xét Xoài Non còn quá trẻ, khi đó mới 18 tuổi, chưa có nhiều trải nghiệm dẫn đến việc có những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng thể hiện sự lo lắng và thất vọng khi những cô gái có sức ảnh hưởng trên MXH lại cổ xuý cho việc quá đặt nặng vật chất thay vì nỗ lực học tập, mở mang đầu óc.

Sau đó, Xoài Non đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn này. Cô khẳng định mình chưa là gì để dạy người khác hay ép họ nghỉ học theo mình, bản thân cô cũng chưa bao giờ làm việc này. Cái sai của cô là nói không rõ ràng trong livestream đã khiến mọi người hiểu lầm: "Ý câu của tôi là những người có bằng cấp nhưng chửi những người thất học thì chưa chắc đã kiếm ra tiền" .

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Trong 4 năm bên nhau, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc và cũng không ngại thừa nhận đã có lúc trục trặc đến mức tưởng “toang” nhưng sau đó đã vượt qua khó khăn để bên nhau.

Hiện tại, nhiều người cũng đề nghị Xoài Non lên tiếng về nghi vấn trục trặc tình cảm nhưng cả Xemesis và cô đều im lặng, chưa có bất cứ chia sẻ nào.