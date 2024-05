Xemesis lần đầu lên tiếng nói rõ 1 việc giữa loạt tin đồn trục trặc hôn nhân với Xoài Non

Gần đây, MXH rộ lên tin đồn Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) và Xemesis (Nghiêm Hiếu, SN 1989) trục trặc hôn nhân. Bởi lẽ cả hai không còn tương tác nhiều với nhau trên mạng lẫn ngoài đời như trước. Không những thế, nhiều dấu hiệu khác thường từ phía Xoài Non khiến netizen đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Đáng chú ý nhất, nhiều dân tình còn soi ra một số nền tảng MXH của Xoài Non như fanpage, Threads,... không follow ông xã streamer. Mặc dù đây đều là những trang mà Xoài Non vẫn hoạt động và cập nhật thường xuyên nhưng lại không hề theo dõi hay liên quan đến Xemesis. Điều này khiến dân tình càng củng cố thêm nghi vấn cặp đôi có vấn đề "cơm không lành, canh không ngọt".

Netizen soi ra Xoài Non không follow ông xã trên Threads và fanpage chính thức

Tuy nhiên, giữa hàng loạt tin đồn xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cả hai, Xemesis lần đầu trực tiếp lên tiếng về chuyện bị vợ bỏ theo dõi. Theo đó, nam streamer khẳng định từ trước đến nay các trang mạng đó của Xoài Non chưa từng follow nên không có chuyện nhấn nút hủy theo dõi.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đặt ra nhiều thắc mắc về sự khác lạ của Xoài Non gần đây như: Check-in ở chung cư thay vì biệt thự chung, luôn xuất hiện một mình,.... thì Xemesis vẫn im lặng và không giải đáp.

Xemesis lần đầu lên tiếng giữa tin đồn trục trặc hôn nhân

Trước đó, tin đồn trục trặc hôn nhân của cặp đôi bắt đầu xuất hiện từ khi dân tình phát hiện Xemesis không follow Xoài Non trên Instagram. Mặc dù anh chàng đã nhanh chóng ấn theo dõi vợ ngay sau đó nhưng dưới suy luận của các "thám tử mạng", họ vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi về sự thay đổi của cả hai thời gian gần đây.

Xoài Non và Xemesis kết hôn từ năm 2020, là một trong những cặp vợ chồng được nhiều người yêu thích. Chênh lệch 13 tuổi nhưng cả hai được nhận xét rất xứng đôi khi người là streamer nổi tiếng, người là hot girl sở hữu nhan sắc xinh đẹp vạn người mê. Không những thế, nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của Xoài Non và Xemesis vì sự giàu có, vui vẻ, luôn yêu thương nhau. Do đó, người hâm mộ mong rằng cặp đôi vẫn hạnh phúc và không có bất cứ trục trặc nào xảy ra như lời đồn.