Từ khi bắt đầu được chú ý đến nay, Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) luôn là mỹ nhân nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Sau những ồn ào, cô nàng đang có hạnh phúc ngọt ngào bên Gil Lê và mối quan hệ được gia đình 2 bên ủng hộ.

Mới nhất, Xoài Non được quan tâm chuyện ngoại hình sau khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Hot girl 2K2 ăn diện đơn giản, makeup nhẹ nhàng, búi tóc cao, để lộ vóc dáng và ngoại hình đầy đặn đáng kể so với trước đây. Ngoài những ý kiến cho rằng cô nàng đã yêu đúng người - đúng hạnh phúc thì sự thay đổi này làm lan truyền thông tin Xoài Non và Gil Lê đang có kế hoạch đón thành viên mới.

Hình ảnh mới nhất của Xoài Non (Ảnh chụp màn hình/ @chumchum)

Đặc biệt, phía dưới hình ảnh mới nhất của Xoài Non, có người còn khẳng định đã gặp cô và Gil Lê ở một trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Thái Lan. Thông tin này được một số cư dân mạng khác xác nhận, cho biết mình cũng gặp và thậm chí còn gọi thẳng tên trung tâm, cho biết đây là địa chỉ làm IVF khá nổi tiếng.

Các bình luận này đều lọt top comment, có nhiều người yêu thích và nhiều tài khoản MXH khác chia sẻ rầm rộ.

Bình luận từ cư dân mạng khi thấy Xoài Non thay đổi (Ảnh chụp màn hình)

Về phần Xoài Non và Gil Lê, cả hai chọn phương án im lặng, chưa có bất kỳ phản hồi trực tiếp nào liên quan đến thông tin này. Song cặp đôi vẫn hoạt động MXH bình thường.

Trong broadcast với fan, tối muộn ngày 27/1, mỹ nhân đăng ảnh 3 bé mèo mà mình và Gil Lê đang chăm sóc và chú thích: “Mình có 3 người, vừa đúng nét đôi mươi…”. Gil Lê cũng chia sẻ thêm một số khoảnh khắc khác của 3 chú mèo này.

Xoài Non thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong kênh chat với fan (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Xoài Non cũng nhiều lần chia sẻ về chuyện con cái và kế hoạch sinh em bé của mình.

Khoảng tháng 4/2023, Xoài Non từng chia sẻ trên livestream: “Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng”.

Đến tháng 10/2023, khi tham gia chương trình Sao Đi Làm, Xoài Non cho biết khi đi khám sức khỏe thì bác sĩ có nói cổ tử cung bị nhỏ, kinh nguyệt không đều nên rụng trứng không đều. Do đó, dù lựa chọn làm IVF cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé nên phải uống thuốc 1 thời gian.

Từ sau đó trở đi, Xoài Non gặp biến cố nên không còn đề cập đến vấn đề này nữa.

Xoài Non và Gil Lê (Ảnh: IGNV)

