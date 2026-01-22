Chê mì tôm đắt, gã đàn ông lao vào đánh thai phụ nhập viện: Cái giá phải trả

Cách đây ít lâu, vụ việc nam thanh niên lao vào hành hung thai phụ vì cho rằng chị này bán mì tôm giá đắt đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 21/9/2025.

Gã đàn ông hành hung thai phụ được xác định là Trần Triệu Quí (26 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Còn nạn nhân là chị L.T.K.N. (36 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa).

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 22/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Triệu Quí về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quí lao vào hành hung mẹ con bị N. vì mâu thuẫn từ gói mì tôm 10.000 đồng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 21/9/2025, Quí vào cửa hàng tạp hóa của chị N. để hỏi mua mì tôm vị khoai tây. Khi người phụ nữ nói giá mì tôm là 10.000 đồng/gói thì Quí phàn nàn, cho rằng giá như vậy là đắt.

Chị N. đáp lại: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu" thì bị Quí dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng chị N. Thời điểm này, người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 4.

Thấy vậy, mẹ của chị N. chạy lại can ngăn thì bị Quí đá vào người, buông lời chửi bới, thách thức: "Mày biết tao là ai không?". Trước khi rời đi, Quí còn lấy dém ném vào chị N. Sự việc được camera an ninh của quán ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội.

Đối tượng Trần Triệu Quí (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Sau sự việc, chị N. phải nhập viện theo dõi. Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, theo chị N., một ngày sau khi bị Quí hành hung, một phụ nữ xưng là mẹ đối tượng Quí đã đến xin lỗi. Tuy nhiên, Quí thì vẫn tiếp tục đe dọa chị. Khi chị N. đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội thì bị Quí gọi điện hăm dọa, bắt gỡ, nếu không thì sẽ không được yên ổn bán hàng.

Cơ quan công an sau đó đã triệu tập Quí lên làm việc. Tại cơ quan công an, Quí thừa nhận lý do đánh chị N. là bực tức vì bán mì tôm đắt. Đối tượng sau đó bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quí 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự nơi công cộng.



