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Xoá tiếng Việt, tuyên bố không cần thị trường Việt, giờ PUBG thảm hại thế này đây

Nam Minh
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PUBG và Krafton có lẽ đang phải "trả giá" khi "dứt khoát" với thị trường Việt Nam.

Krafton và PUBG bắt đầu "cảm nhận nỗi đau" sau khi từ bỏ thị trường Việt Nam

Như đã biết, từ sau drama giữa Himass - TanVuu với nữ streamer Soopi, Krafton đã quyết định rút toàn bộ những gì có liên quan ra khỏi thị trường Việt Nam. Cộng thêm án Global Ban 2 tuyển thủ, xóa tiếng Việt và chính cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng lên tiếng về việc game được phát hành trên mảnh đất hình chữ S, Krafton có thể nói là xem như đã "đoạn tuyệt" với Esports Việt. Thế nhưng, nếu thời gian đầu mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào, thì mới đây tựa game đến từ Hàn Quốc đã bắt đầu phải "trả giá".

- Ảnh 1.

Krafton và PUBG có lẽ bắt đầu "cảm nhận nỗi đau".

Theo đó, tính đến buổi chiều ngày 30/06 (giờ Việt Nam), PUBG đã có lúc rơi xuống tận vị trí thứ 8 trong top những game được chơi nhiều nhất trong thời điểm hiện tại (trong khoảng 15h - 18h Việt Nam). Tất nhiên, thứ hạng này có thể thay đổi tùy theo múi giờ, nhưng cũng là một yếu tố cho thấy PUBG không còn là một lựa chọn hàng đầu trên Steam. Cần phải biết, đây là múi giờ lý tưởng ở Hàn Quốc - quê hương của tựa game.

- Ảnh 2.

Từng có thời điểm tựa game tụt xuống hạng 8 trong số các game được chơi nhiều nhất nhưng đó lại là múi giờ lý tưởng ở Hàn Quốc.

Nhưng quan trọng hơn, chính là thông số về lượt tải game của PUBG đã giảm mạnh, rơi ra khỏi top 10 tính trên máy chủ toàn cầu và tính đến thời điểm hiện tại là ngày 30/09. Cụ thể, từ hạng 4, PUBG đã tụt 7 hạng xuống tận hạng 11. Tất nhiên, có thể nguyên nhân còn là vì có một số tựa game đang được giảm giá cực mạnh, nhưng đây là dấu hiệu mà PUBG không thể xem thường, khi phía trên có không ít tựa game lâu năm như WARDOGS, hay Counter Strike vẫn giữ được vị thế.

- Ảnh 3.

Và hiện tại thì PUBG đã rơi khỏi top 10 các game được tải nhiều nhất trên Steam.

Krafton và PUBG có thể đã lựa chọn sai lầm

Thị trường Việt Nam tuy chưa phải là một khu vực "tất thắng" cho bất kỳ game nào, nhưng đã từng cùng với Thái Lan là "cứu cánh" cho PUBG ở thị trường Đông Nam Á. Thế nhưng, Krafton đã lựa chọn từ bỏ và những dấu hiệu hiện tại, dù đến muộn nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của cộng đồng.

Tags

PUBG

KRAFTON

thị trường Việt Nam

Hàn Quốc

Esports

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