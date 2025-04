Ngày 1 9/4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động vô hiệu hóa các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên lãnh thổ khu vực Kursk .

Trong quá trình hoạt động tấn công tích cực, các đơn vị từ Nhóm lực lượng Sever của Nga đã giải phóng Oleshnya.

Các lực lượng Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 trung đoàn tấn công của AFU gần Gornal.

Giao tranh diễn ra gần Vodolagi, Krovnoye, Sadki, Yunakovka và Yablonovka ở khu vực Sumy.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất: 165 quân, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 6 khẩu pháo, 2 khẩu cối, 4 bệ phóng MLRS và 3 trạm tác chiến điện tử.

Các lực lượng Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác trên bộ và trên biển cùng các phương tiện bay không người lái tại 1 địa điểm thử nghiệm hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Sapsan của Ukraine và hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất để bảo vệ hệ thống này.

Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được.

Theo hướng Belgorod , các đơn vị từ cụm lực lượng Sever của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Popovka, Miropolye (khu vực Sumy) và Udy (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 45 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 khẩu pháo dã chiến.

Các đơn vị từ cụm lực lượng Zapad của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Pogrebnyakovka, Stetskovka, Gorokhovatka, Kupyansk, Sadovod (khu vực Kharkov), Kirovsk, Redkodub (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Novoyegorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 265 quân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe bọc thép chở quân M1 1 3 do Mỹ sản xuất, 7 xe cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến, 1 trạm tác chiến điện tử Kvertus và 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , các đơn vị từ Lực lượng Yug của Nga đã kiểm soát Shevchenko (DPR).

Họ gây tổn thất về nhân lực và khí tài của 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Ivanopolye, Grigorovka, Vasyukovka, Zarya, Kleban-Byk, Konstantinovka và Novoolenovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 365 quân, 2 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất và 1 xe chở quân bọc thép M1 1 3.

Ngoài ra, 13 cơ giới, 7 khẩu pháo dã chiến, gồm 4 khẩu pháo do NATO sản xuất, 1 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất và 2 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu. Họ gây tổn thất cho các đội hình gồm 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn jaeger của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Dimitrov, Grodovka, Lysovka, Bogdanovka, Krasnoarmeysk và Mirolyubovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 350 quân, 6 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất và 1 xe bọc thép chở quân M113, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất và 1 xe bọc thép chở quân VAB do Pháp sản xuất.

Ngoài ra, 5 xe cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến và 1 radar phản pháo AN/TPQ-48 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk , lực lượng Vostok của Nga tiếp tục tiến vào chiều sâu của hệ thống phòng thủ của đối phương.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Zelenoye Pole, Bogatyr, Novopol (DPR), Chervonoye và Gulay Pole (khu vực Zaporozhye).

Tổn thất của AFU lên tới hơn 130 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 khẩu pháo.

Ở hướng Kherson , các đơn vị từ Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình gồm 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Olgovka, Antonovka, Nikolskoye và Dneprovskoye (khu vực Kherson).

Trong ngày, AFU mất: Tổn thất của AFU lên tới 80 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, 5 xe cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.

Các lực lượng Nga đã tấn công các kho đạn dược và vật tư của AFU, các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine tại 142 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 6 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 3 quả đạn HIMARS và 151 UAV cánh cố định.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 18/3, phía Nga mất thêm: 1.180 quân, 14 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 70 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 3 hệ thống phòng không, 111 UAV, 3 tên lửa hành trình, 208 phương tiện chở nhiên liệu.

Tấn công điểm tập kết khí tài ở vùng Sumy; Tên lửa Kh-38 cắt đứt tuyến đường vượt hồ chứa Oskol vùng Kharkiv; Phá hủy loạt phương tiện chiến đấu trên chiến trường.